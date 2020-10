Ecco il fidanzato di Gaia Gozzi: Chi è, lavoro e vita privata di Daniele Dezi?

In molti si chiedono chi è la persona che da diversi mesi ha rubato il cuore della cantante di Amici Gaia Gozzi, ecco il fidanzato Daniele Dezi. La coppia insieme ormai da diverso tempo è finita al centro del gossip proprio per la loro storia d’amore nata lontano dai riflettori e che cerca, costantemente di tenersi ben stretta la loro privacy.

Ora che la loro relazione è ufficiale e sempre più “social”, i tantissimi fan della cantante cercano di capire di più su chi sia realmente Daniele Dezi. Scopriamolo insieme!

Ecco il fidanzato di Gaia Gozzi: Daniele Dezi

A differenza di Gaia Gozzi, nata sotto i riflettori del talent show di Amici condotto da Maria De Filippi, Daniele Dezi in arte Orang3 è un produttore musica e autore. Gli amanti della musica infatti, avranno avuto modo di conoscerlo grazie alle svariate collaborazioni con gente del calibro come Coez e Achille Lauro.

Daniele Dezi nato a Roma si è approcciato fin da piccolo al mondo della musica suonando il basso per poi diventare polistrumentista, arrivando così a far parte del duo Frenetik & Orang3.

Le sue grandi collaborazioni contano vari artisti e oltre Coez e Achille Lauro vedono: Salmo, Clementino, Noyz Narcos e molti altri. Ma qual è stata realmente la sua carriera nel mondo della musica?

Daniele Dezi: La sua carriera

Orang3 è a tutti gli effetti un produttore e un musicista romano che insieme a Daniele Mungari ha creato il gruppo Frenetik & Orang3. L’idea è nata dopo che la loro prima band iniziare si è sciolta infatti, Mungari produceva i brani mentre Daniele suonava il basso. La sua crescita a livello musicale in questi anni sta così crescendo in modo sproporzionato arrivando a collaborare con grandi voci, contribuendo anche alla canzone “Rolls Royce” cantata da Achille Lauro dove entrambi, insieme a Boss Doms sono co-autori.