Francesco Oppini bacia Zorzi

Francesco Oppini cerca un incontro con il suo amico Tommaso Zorzi dopo le ultime discussioni che li vedevano protagonisti nella casa del Grande Fratello Vip. I due amici sembrano così ritrovare la serenità ma soprattutto la complicità che da sempre li aveva contraddistinti all’interno del reality.

Mettendo da parte lo scherzo che Tommaso ha fatto nei giorni scorsi nei confronti di Francesco il quale, ha reagito in modo negativo. Durante la giornata di ieri a rimettere definitivamente il sereno tra i due è stato un bacio che, lo stesso Francesco Oppini ha scambiato con Tommaso. Di cosa stiamo parlando?

Francesco Oppini bacia Tommaso Zorzi

Il concorrente del Grande Fratello Vip nei giorni scorsi non aveva affatto preso bene lo scherzo che, Tommaso le aveva preparato insieme ad alcuni altri inquilini della casa. A montare il tutto è stato proprio il noto influencer che, ha finto e confessato a Francesco di essere innamorato di lui in gran segreto. Parole che Oppini non ha preso affatto positivamente, ritrovandosi molto arrabbiato per l’imbarazzo generato all’interno della casa del GF Vip.

Nella puntata di venerdì scorso però, tra i due sembrava essere tornato il sereno tanto che, Tommaso in diretta ha deciso di chiedere scusa a Francesco mettendo così una pietra sopra alle lunghe discussioni. Durante la giornata di ieri però, la “coppia” torna al centro del gossip per l’ennesimo colpo da protagonista che, ha visto Francesco Oppini che bacia a stampo Zorzi. Cosa è realmente successo?

I due concorrenti senza nessun freno

Durante la serata di ieri, il Grande Fratello Vip ha deciso di organizzare un serata a tema anni ’20. Nel corso della serata infatti, tra divertimento, visto e chiacchiere, Francesco Oppini ha deciso di sancire in modo definitivo la pace fatta con il suo amico Tommaso in un particolar modo che, nessuno di sarebbe mai aspettato.

Francesco Oppini infatti, bacia Tommaso Zorzi così da mostrare a tutti i fan e ai telespettatori la pace fatta ma soprattutto il grande riavvicinamento affettivo che c’è stato da parte di entrambi. Un gesto che ha lasciato inaspettatamente sorpreso anche lo stesso influencer che, non si immaginava un gesto così da parte sua.