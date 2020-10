By

Jessica Antonini sembra non aver pace e durante la giornata di ieri si mette a capo di un vero e proprio scandalo che, le è stato mandato da più persone sul suo profilo Instagram. La ex tronista di Uomini e Donne si mostra così sempre più schifata e attacca ma soprattutto commenta in modo negativo una foto che, le è stata inviata.

Non è la prima volta che Jessica si ritrova ad essere la portavoce di alcune importanti segnalazioni da parte dei fan e proprio grazie alla sua piccola fetta di notorietà, cerca nel suo piccolo di poter sistemare alcune faccende che, indignano il web. Di cosa stiamo parlando in particolare?

Jessica Antonini a capo di uno scandalo

La ex tronista di Uomini e Donne scelta da Maria De Filippi in poco meno di due mesi è riuscita a capire quale tra i suoi corteggiatore le facesse battere il cuore decidendo così di scegliere. Il corteggiatore con il quale Jessica ha deciso di uscire fuori dal programma e intraprendere una conoscenza più approfondita è: Davide Lorusso.

Jessica Antonini però, è tornata ancora una volta al centro del gossip per qualcosa che non riguarda affatto la sua nuova storia d’amore con Davide ma bensì qualcosa che, colpisce tutte le donne. Durante la giornata di ieri infatti, Jessica Antonini si è mostrata a capo di un vero e proprio scandalo scoperto dalle sue fan. La stessa ha così deciso di parlarne in un secondo momento proprio all’interno delle sue storie Instagram. Di cosa stiamo realmente parlando?

Ex tronista fa una scoperta inaspettata

Durante la giornata di ieri, in molte sembrano aver scritto a Jessica Antonini per mostrarle qualcosa che lei stessa non si aspettava affatto. Sul sito di Sapere.Virgilio.it nella sezione sinonimi della parole Donna, sono uscite tantissime parole che hanno lasciato tutti molto schifati ma soprattutto amareggiati.

Secondo tale sito infatti, alcuni dei tanti sinonimi della parola “Donna” sarebbero: signora di servizio, sesso debole, domestica, cameriera, collaboratrice famigliare, colf, governante e dama.

Un indignazione profonda che ha colpito le tantissime fan della ex tronista e la stessa Jessica Antonini che ha affermato: “Me lo avete segnalato in tante. Per me è scandaloso, viva le donne!”.