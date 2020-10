Live – Non è la d’Urso – Anticipazioni 18 ottobre – Gli ospiti

Live non è la d’Urso ritorna nella prima serata di Canale 5 di oggi, domenica 18 ottobre 2020. Barbara d’Urso aprirà le porte del suo salotto a numerosi ospiti: chi ci sarà in studio? In apertura, verrà dato spazio al discorso in diretta del premier Giuseppe Conte. Poi si passerà al solito valzer di ospiti con una piccola novità.

Le anticipazioni di Live – Non è la d’Urso ci rivelano che verrà aggiunta un’altra sfera alle cinque canoniche. Una enorme e dorata, che vedrà al suo interno un super ospite. Non sappiamo ancora di chi si tratta però: chi sarà il personaggio misterioso?

In studio ci sarà anche Fabrizio Corona: pochi giorni fa, l’ex re dei paparazzi ha annunciato di essere risultato positivo al Coronavirus. Si accenderanno le luci anche su Iconize, ex compagno di Tommaso Zorzi. Nelle scorse settimane, Soleil Sorgè ha rivelato di aver intuito che l’amico ha finto di aver subito un’aggressione omofoba. Sarà vero oppure no? Adesso sarà lo stesso Iconize a raccontare la sua verità su quanto accaduto.

Le anticipazioni di Live – Non è la d’Urso vedremo anche Fausto Leali. Il cantante è stato espulso dal GF alcune settimane fa per via di alcune frasi razziste dirette ad Enock Barwuah. Inoltre ci sarà spazio anche per Eva Grimaldi, questa volta al fianco della moglie Imma Battaglia, e il rapper più discusso di tutto i tempi, Bello Figo.