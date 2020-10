Oroscopo Branko – domani lunedì 19 ottobre 2020 – Previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Ecco l‘oroscopo di Branko per domani lunedì 19 ottobre 2020. Siamo a un nuovo lunedì. Come comincerà la settimana di Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Se vuoi scoprirlo, leggi l’oroscopo di Branko per domani, liberamente tratto dal suo libro Calendario Astrologico, rivolto agli ultimi 4 segni dello zodiaco.

Oroscopo Branko domani lunedì 19 ottobre 2020: Sagittario

Come racconta l’oroscopo di Branko domani, così come nei prossimi giorni, le stelle, attraverso Mercurio in Scorpione, ti richiamano alla discipli, ti chiedono di pensare, di concentrarti prima di agire, sul lavoro ma anche in amore.

Previsioni Branko domani lunedì 19 ottobre 2020: Capricorno

Domani dovrai fare molta attenzione sul lavoro. Dovresti valuatre i tuoi punti deboli e impegnarti per migliorarli. Stai vivendo un periodo di grande fermento, le stelle ti regaleranno nuove opportunità: non farti trovare impreparato!

Oroscopo domani lunedì 19 ottobre 2020: Acquario

Come indica l’oroscopo di Branko domani dovresti provare a semplificare quei traffici, quelle manovre troppo ambigue e contorte sul lavoro. Non infilarti in situazioni poco trasperanti, come vorrebbe invece Mercurio. Sii prudente e se sarà necessario, rimanda le decisioni importanti.

Oroscopo domani lunedì 19 ottobre 2020: Pesci

Secondo le previsioni astrali di Branko domani crescerà in te il tarlo del successo. Mercurio in aspetto interessante si farà sentire spronandoti a migliorare, a perfezionarti e prefissarti mete più ambiziose.