Oroscopo Branko – settimana dal 19 al 25 ottobre 2020 – Previsioni per tutti i segni

Ecco, puntuale come ogni domenica, l’oroscopo di Branko per la settimana che va dal 19 al 25 ottobre 2020. Un nuovo lunedì è alle porte! Partirà con il piede giusto la settimana dei segni zodiacali? Se sei curioso di scoprirlo, leggi le previsioni astrologiche dedicate a tutti i segni, tratte dall’oroscopo di Branko per la prossima settimana.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko la prossima settimana comincerà in maniera un po’ critica. Lunedì, infatti, non dovrai sfidare autorità o rivali sul lavoro, mentre martedì lo stress potrebbe provocarti qualche piccolo disturbo fisico. Per fortuna venerdì il Sole sarà in aspetto armonico e ti regalerà una bella razione di forza.

Toro

Lunedì potresti accusare qualche piccolo disturbo alle gambe e alle braccia. Martedì ci sarà una questione patrimoniale da discutere, mentre domenica dovrai cercare di gestire l’ansia e lo stress accumulati.

Gemelli

Lunedì sarà una giornata favorevole per le collaborazioni di lavoro. Mercoledì qualcuno dovrà fare i conti con un ex: mantenete la calma! Sabato, invece, potrebbe regalare belle soddisfazioni per chi vuole fare carriera.

Cancro

Lunedì dovrai fare molta attenzione agli attacchi da parte di qualcuno. Martedì converrà fare un piccolo controllo medico se accuserai qualche disturbo fisico, probabilmente causato dallo stress accumulato. Venerdì il Sole raggiunegrà una posizione bellissima!

Leone

Secondo l’oroscopo di Branko la prossima settimana inizierà alla grande! Lunedì infatti, sarai letteralmente seducente, mentre martedì potresti imbatterti in un flirt pieno di passione. Giovedì qualcuno sarà chiamato per un colloquio di lavoro: preparatevi!

Vergine

Lunedì sarai particolarmente preso dal tuo lavoro, ma martedì la tua famiglia reclamerà maggiori attenzioni da parte tua. Sabato sarà la giornata ideale per concederti del meritato relax, dopo una settimana piuttosto faticosa.

Bilancia

Lunedì potrebbero nascere delle discussioni in casa riguardo alcune decisioni importanti da prendere. Mercoledì se ci saranno delle controversi sul lavoro, dovresti cercare un putno di incontro. Sabato e domenica l’amore tornerà in auge.

Scorpione

Lunedì dovresti fermarti e preparare un business plan relativo ai prossimi mesi. Mercoledì ci saranno novità sul lavoro: contratti o offerte da tenere in considerazione. Domenica potrebbe emergere un po’ di gelosia nei confronti del partner: sii prudente!

Sagittario

Secondo l’oroscopo di Branko la prossima settiamana comincerà in maniera delicata. Lunedì dovrai fermarti a riflettere, prima di fare una scelta importante sul lavoro. Mercoledì arriveranno nuove opportunità lavorative che ti faranno guadagnare soldi in più. Giovedì c’è chi sarà impegnato in una questione immobiliare.

Capricorno

Lunedì dovrai cercare di individuare i tuoi punti deboli e lavorarci sopra. Martedì di fronte a una disputa sul lavoro dovresti mediare, cercare un punto di incontro. Giovedì il Sole in aspetto contrario potrebbe rednerti un po’ affaticato.

Acquario

Lunedì dovresti sforzarti di semplificare alcune questioni che sono contorte o troppo ambigue. Per fortuna martedì sarai stracolmo di energia, mentre venerdì il Sole in aspetto opposto potrebbe farti diventare più polemico del dovuto.

Pesci

Lunedì sentirai un desiderio crescente di successo, ma martedì potresti essere travolto da una profonda ansia legata ai soldi. Preparati a vivere giovedì un incontro sensuale di quelli che non si scordano facilemente!