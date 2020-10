Oroscopo di oggi, domenica 18 ottobre 2020 – Previsioni per tutti i segni

Ecco l’oroscopo di oggi domenica 18 ottobre 2020. La settimana è passata in un soffio ed eccoci già a domenica. Quali ultime sorprese riserveranno gli astri ai segni dello zodiaco? Il Sagittario dovrà riflettere molto bene, prima di agire in amore, mentre il Leone avrà bisogno di molta cautela. Bel recupero per la Bilancia, lo Scorpione potrà concedersi una domenica all’insegna della passione. Vuoi saperne di più? Leggi l’oroscopo di oggi rivolto a tutti i segni zodiacali.

Oroscopo di oggi domenica 18 ottobre 2020: segni di fuoco

Ariete: secondo l’oroscopo di oggi dovrai usare molta cautela, soprattutto se ti sentirai agitato a causa di una faccenda legale non ancora risolta. Leone: potrebbero nascere delle discussioni in famiglia. Cerca di tenere il tuo nervosismo sotto controllo. Sagittario: in amore sarà necessario riflettere bene prima di prendere una decisione. Non fare mosse azzardate!

Oroscopo di oggi domenica 18 ottobre 2020: segni di terra

Toro: dovrai avere molta prudenza, eprché nel corso di questa domenica potrebbero emergere delle piccole tensioni in amore. Vergine: sarà una giornata molto promettente. In amore chi ha vissuto qualche momento di tensione, avrà l’opportunità di recuperare. Capricorno: sarà una domenica molto proficua, specialmente per quel che riguarda la sfera sentimentale. Approfittane, per emtterti in gioco!

Oroscopo di oggi domenica 18 ottobre 2020: segni di aria

Gemelli: come indica l’oroscopo di oggi dovrai munirti di molta pazienza se ci saranno malintesi o incomprensioni in amore. Sii prudente! Bilancia: sarà la giornata giusta per tentare un riavvicinamento in amore. I single dovrebbero uscire allo scoperto. Acquario: dovrai fare molta attenzione sforzarti di non essere polemico, in amore e in famiglia!

Oroscopo di oggi domenica 18 ottobre 2020: segni di acqua

Cancro: secondo l’oroscopo di oggi la Luna sarò in aspetto armonico e porterà in auge i sentimenti, l’amore. Scorpione: le coppie avranno modo di riscoprire la passione, messa un po’ da parte per colpa delle preoccupazioni di carattere pratico. I single potranno fare nuovi incontri. Pesci: cerca di mantenere la calma, anche se potrebebro nascere dei piccoli momenti di disagio o di tensione in amore.