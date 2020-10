Ricetta Galantina di faraona: ingredienti, preparazione e consigli

By

La galantina di faraona è una specialità a base di carne ripiena piuttosto elaborata che fa parte della cucina tradizionale marchigiana. La galantina si può preparare con pollo e gallina ma il risultato migliore si ottiene con la faraona che, essendo più grassa, permette di ottenere un risultato più tenero e saporito.

Galantina di faraona – Ingredienti

Faraona disossata 1 kg

Carote 2

Sedano 2 coste

Cipolle dorate 1

Acqua 3 l

Pepe nero in grani 10

Sale fino q.b.

Per il ripieno:

Mortadella 120 g

Carne di suino macinata 120 g

Vitello macinato 120 g

Lingua salmistrata 120 g

Pistacchi 50 g

Parmigiano Reggiano DOP da grattugiare 50 g

Uova 1

Noce moscata q.b.

Sale fino q.b.

Pepe nero q.b.

Per accompagnare:

Lattuga romana q.b.

Galantina di faraona – Preparazione

Per realizzare la galantina di faraona per prima cosa preparate il brodo vegetale: pelate la carota e tagliatela a pezzi grossolani, lavate e tagliate nello stesso modo il sedano e infine mondate la cipolla e tagliatela in quarti.

In un tegame ampio versate le verdure, aggiungete l’acqua e i grani di pepe. Portate a bollore e lasciate sul fuoco per il tempo della preparazione della ricetta.

Tagliate a striscioline la fetta di mortadella e poi riducetela a cubetti. Fate lo stesso con la lingua.

In una ciotola versate la carne trita di maiale, quella di vitello e il formaggio grattugiato, insaporite con la noce moscata grattugiata e aggiungete l’uovo. Iniziate a mescolare gli ingredienti e per finire incorporate anche la mortadella, la lingua e i pistacchi.

Mescolate ancora per incorporare questi ultimi ingredienti. Ora adagiate un foglio di pellicola per alimenti su un tagliere e stendetevi sopra la faraona disossata aprendola a libro. Assottigliatela leggermente con il batticarne, quindi salate, pepate e adagiate al centro il ripieno precedentemente preparato pressandolo con le mani per conferirgli una forma a salsicciotto. A questo punto sollevate da un lato la pellicola e usatela per aiutarvi ad arrotolare la faraona.

Una volta formato il rotolo, attorcigliate le estremità della pellicola per tenere la forma e adagiate il salsicciotto ottenuto su un canovaccio pulito.

Arrotolate il canovaccio intorno al rotolo, poi infilatelo nella retina per arrosti così rimarrà ben compatto. Se non disponete della retina potete utilizzare uno spago da cucina.

A questo punto immergete il rotolo così avvolto nel brodo, salate e coprite con il coperchio, quindi fate sobbollire per 3 ore a fuoco lento. A metà cottura girate la faraona e assicuratevi che sia sempre coperta dal brodo. Trascorse le 3 ore, togliete il rotolo dal brodo e lasciatelo raffreddare a temperatura ambiente, dopodiché trasferitelo in frigorifero per almeno 12 ore.

Trascorse le 12 ore, rimuovete la retina, il canovaccio da cucina e la pellicola. Tagliate a fette la galantina di faraona e servitela a temperatura ambiente su un letto di insalata fresca.

Galantina di faraona – Consigli utili

La galantina di faraona si conserva in frigorifero per 2-3 giorni. Preparate la galantina di faraona con un giorno di anticipo cosi rassoderà meglio in frigorifero. Potete insaporire le fettine di carne con della mostarda e accompagnare con delle patate bollite o insalata.