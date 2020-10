Taylor Mega il difficile rapporto con il cibo: ”Ho trovato il mio equilibrio”

La famosa Taylor Mega, ospite molto richiesta nei salotti di Barbara D’Urso come opinionista, non è scampata alle famigerate sfere dove si è confronta con il pensiero di chi la vede da fuori. L’influencer però è molto amata da pubblico per la sua attitudine nel fregarsene del giudizio delle persone mostrandosi libera di poter far tutto.

L’abbiamo visto senza filtri sul suo profilo Instagram, dove mostra il suo corpo allenato e sensuale, ma proprio dietro questo si nasconde qualcosa di molto più delicato. Un lato fragile della bellissima modella che oggi ha confessato ai suoi fan tramite una domanda che le è stata fatta.

Taylor Mega il rapporto con il cibo

L’adolescenza di Taylor non è mai stata rosa e fiori a differenza della sua infanzia, i problemi arrivano veloci e si fanno strada lungo la sua vita. Come lei stessa ha dichiarato, da giovane ha preso una sbandata molto importante e pericolosa infatti, arrivata ad un certo punto ha capito di dover riprendere in mano la sua persona per non perderla del tutto. Le persone sono abituate a fermarsi all’apparenze, ma per quanto la modella sia molto provocatrice e amante delle cose costose, in sé nasconde delle cicatrici molto dolorose.

Quando era solo una ragazza, ha dichiarato lei stessa con molta forte, faceva uso di droga fino ad abusarne e questo le è costato caro. Infatti a causa di questo è arrivata a sviluppare un disturbo di attacchi di panico e vari traumi che non si dimenticano molto facilmente, in più ha ammesso di aver sofferto di un altro disturbo, anch’esso molto delicato e da tenere sott’occhio. Ora però sembra riuscire a camminarci insieme, trovando una stabilità tra lei e il suo rapporto con il cibo.

Taylor afferma: “Ho trovato il mio equilibrio”

Tutti sappiamo quanto lei sia presente sul suo profilo Instagram usandolo anche come lavoro, ma anche per interagire con i propri fan. Così, proprio con questo intento, ha deciso di pubblicare una boxe dove a tutti è stato possibile farle una domanda e ricevere una risposta sincera da parte di Taylor, una di queste ha colpito tutti.

Un fan le domande se ha mai sofferto di disturbo alimentari, scusandosi della domanda indiscreta. Ma l’influencer ha deciso di rispondere senza filtri e ha raccontato:” Si. Non ho mai avuto un rapporto normale col cibo, ma fin da piccola era così odiavo e odio tuttora mangiare con altre persone, guai a mangiare due cose sullo stesso piatto o con la stessa forchetta e mille altre paturnie che non vi spiego perché sono lunghissime… ora ho trovato il mio equilibrio, mangio bene e mi alleno molto. Non so quanto durerà questo equilibrio, ma cercherò di farlo durare più a lungo possibile”.