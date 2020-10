Tina Cipollari look aggressivo | Opinionista trucco inaspettato FOTO

Tina Cipollari mostra nelle sue storie Instagram un look completamente diverso da quello a cui siamo abituati a vederla, tanto da risultare molto aggressivo ma soprattutto inaspettato. L’opinionista di Uomini e Donne ha così deciso di dare un cambiamento particolare al suo viso lasciando tutti i fan che l’amano molto stupiti ma soprattutto meravigliati.

L’opinionista del talk show di Maria De Filippi in ogni puntata è abituata a mostrarsi con dei vestiti morbidi e lunghi dai tantissimi colori e ricami. Proprio per questo, preferisce sempre più spesso un trucco leggero ma soprattutto che non stravolta drasticamente il suo viso soprattutto in questi mesi nel quale, la guerra con Gemma Galgani è incentrata principalmente sul fisico e la scelta di ricorrere al chirurgo plastico. Durante la giornata di ieri però, Tina Cipollari nel suo profilo Instagram si è mostrata con un look aggressivo, di cosa stiamo parlando?

Tina Cipollari e il suo look aggressivo

Non è la prima volta che l’opinionista di Uomini e Donne si diverte a cambiare completamente look e proprio durante gli scorsi giorni, ha deciso di impressionare i suoi fan proprio grazie a un drastico cambiamento sul suo viso. Tina Cipollari si è sempre divertita a mostrarsi diversa e questa volta ha deciso di cambiare il suo trucco lasciando per i suoi boccoli biondi senza le classiche extension che, Gemma Galgani ha tanto criticato.

Tina Cipollari infatti, proprio con la dama del parterre femminile continua sempre più spesso a discutere a causa del ritocco estetico a cui quest’ultima si è sottoposta durante l’estate. Gemma più volte ha confessato di amarsi com’è per poi decidere di dire addio alle sue rughe grazie alla chirurgia sentendosi così in armonia con sé stessa. Tina Cipollari invece, dopo aver confessato di essersi rifatta solamente le labbra, ha deciso di cambiare completamente il suo look grazie ai tantissimi filtri di Instagram. Come si sarà truccata l’opinionista?

La trasformazione dell’opinionista

Tina Cipollari sfoggia così nelle sue storie di Instagram delle labbra rosso fuoco e un trucco occhi molto intenso utilizzando così solamente un filtro di Instagram. Nelle sue storie social infatti, l’opinionista si è mostrata trasformata senza esagerare ma utilizzando un trucco molto aggressivo che in un primo momento ha lasciato spiazzati i suoi fan.

L’opinionista di Uomini e Donne ha così deciso di apparire su Instagram sotto una nuova veste ma senza esagerare proprio grazie ai filtri che si possono scaricare sui social.