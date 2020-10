Armando Incarnato usa l’amore | Cavaliere tra gli ultimi fuori Uomini e Donne

E’ un momento davvero molto intenso a Uomini e Donne per Armando Incarnato. Sembra proprio che, volente o nolente, il cavaliere campano sia sempre al centro dell’attenzione, dentro e fuori Uomini e Donne. Ciò soprattutto perché Armando Incarnato è molto corteggiato da dame di tutte le età e usa l’amore come guida per la propria vita.

Il cavaliere è molto presente sui social e si racconta spesso ai suoi follower, esprimendo pensieri e considerazioni non solo su ciò che succede nello studio di Uomini e Donne. In particolare, in un post pubblicato solo poche ore fa, si capisce bene che Armando Incarnato usa l’amore come “bussola” della propria vita, pensando anche agli ultimi, più deboli e fragili.

Armando Incarnato utilizza l’amore

“Impara a custodire il prossimo e abbi cura di ogni persona. Usa l’amore sempre e comunque, specialmente con i bambini, con gli anziani e con coloro che sono più deboli, più fragili e che spesso vivono nella periferia del nostro cuore. Il VERO POTERE È IL SERVIZIO!”. Con queste parole, Armando Incarnato spiega il vero significato dell’amore secondo lui e l’importanza dell’empatia nella sua vita.

Le reazioni dei follower di fronte alle parole del cavaliere sono state contrastanti su Instagram. Del resto, il cavaliere campano è ormai abituato a dividere diametralmente il pubblico tra chi lo apprezza incondizionatamente e chi lo critica, qualunque cosa faccia. Anche nello studio di Uomini e Donne, ultimamente Armando Incarnato è spesso criticato, soprattutto dai giovani tronisti.

Parole forti per il cavaliere fuori da Uomini e Donne

Dopo il triangolo che si è creato, prima con Gianluca De Matteis, poi con Davide Donadei, Armando Incarnato si è scontrato più volte coi giovani tronisti, per via della competizione che è nata a Uomini e Donne. Tuttavia, anche Jessica Antonini e Sophie Codegoni si sono scagliate più di una volta contro Armando Incarnato, considerandolo inopportuno in alcuni suoi interventi a Uomini e Donne.

Possibile che questa dimostrazione di solidarietà ed empatia verso le categorie più fragili possa far cambiare idea a qualcuno su Armando Incarnato? Difficile dirlo, ma una cosa è certa: il cavaliere campano rimane tra i più amati di Uomini e Donne e sono moltissime le dame e le corteggiatrici pronte a tutto pur di conquistare il suo cuore. Sarà forse quell’aria da duro dal cuore tenero a far impazzire tutte, o quasi, a Uomini e Donne?