Assist ufficiali 4a giornata – Quante volte abbiamo visto sfumare una vittoria al Fantacalcio per un punto… Invece eravamo convinti di aver vinto perché sicuri che quello era un assist di un nostro giocatore, ma invece no… Per questo è importante avere sempre sotto controllo la situazione degli assist di giornata, perché come sappiamo quei +1 possono davvero fare la differenza.

In questo aggiornamento degli assist ufficiali della 4a giornata di Serie A, dopo ogni partita, troverai le decisioni ufficiali riguardo a questi bonus. Inoltre, in caso di assist dubbio, qui troverai l’ufficialità o meno di chi ha davvero mandato a segno il compagno di squadra. Leggi anche le nostre indicazioni sulle probabili formazioni per la 4a giornata di Serie A e la lista di tutti i convocati, sempre in continuo aggiornamento per farti schierare la migliore formazione possibile.

Assist ufficiali 4a giornata: tutte le decisioni

Napoli-Atalanta 4-1

1 Mertens (Napoli), 1 Ospina (Napoli), 1 Romero (Atalanta)

Inter-Milan 1-2

1 Leao (Milan), 1 Perisic (Inter)

Sampdoria-Lazio 3-0

1 Augello (Sampdoria) 1 Verre (Sampdoria)

Crotone-Juventus 1-1

1 Chiesa (Juventus)

Bologna-Sassuolo 3-4

1 Palacio (Bologna), 1 Chiriches (Sassuolo), 1 Soriano (Bologna), 1 Caputo (Sassuolo)

Spezia-Fiorentina 2-2

1 Biraghi (Fiorentina), 1 Lirola (Fiorentina), 1 Terzi (Spezia)

Torino-Cagliari 2-3

1 Walukiewicz (Cagliari), 1 Nandez (Cagliari), 1 Bonazzoli (Torino)

Udinese-Parma 3-2

1 Ouwejan (Udinese), 1 Pezzella Giu. (Parma), 1 Okaka (Udinese)

Roma-Benevento 5-2

1 Pellegrini (Roma), 2 Mkhitaryan (Roma)

Verona-Genoa, lunedì 19 ottobre ore 20.45