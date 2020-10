Bilancia, con quali segni è maggiormente compatibile?

Bilancia è un segno notoriamente appassionato che predilige le relazioni serie e non ama “perdere tempo”, e proprio per questo motivo tende a non mettere in mostra da subito le proprie emozioni con chicchessia, ma manifesta in maniera completa e profonda le proprie emozioni solo con una ristretta categoria di persone, e c’è un’affinità particolare con questi segni:

Sagittario

C’è da subito una simbiosi naturale con il Sagittario, che con Bilancia condivide un modo di relazionarsi non “soffocante” ma piuttosto rispettoso e schivo verso gli altri: una relazione di amicizia appare favorevole fin dal principio. Bilancia predilige un rapporto “leggero” e coplice e il Sagittario va incontro a queste esigenze.

Leone

Un carattere aperto e gioviale come il Leone è un ottimo partner per l’equilibrio della Bilancia che invece sa bene come dosare i propri sentimenti: hanno entrambi un senso del romanticismo molto perticolare, vissuto con spensieratezza senza essere eccessivamente appiccicosi. Bilancia tende ad essere la parte più razionale nella coppia.

Acquario

Condividono un modo di relazionarsi molto pacato verso gli altri, che non eccede mai nei modi: si stimolano a vicenda con grande naturalezza e facilità, e riescono a instaurare un rapporto di grande fiducia e rispetto, prima di quello sentimentale. Tendenzialmente l’Acquario riesce ad essere ancora più controllato della Bilancia.

Gemelli

Simbiosi quasi istantanea è quasi sempre proficua tra Gemelli e Bilancia: sono amici spontanei ed essendo entrambi profili che amano il dialogo e lo scambio di idee, riescono anche a trovarsi su tantissimi argomenti. E’ necessario che uno dei due prenda il controllo della relazione, qualora questa assuma contorni sentimentali.