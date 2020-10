Champions League, contro il Dortmund per reagire alla sconfitta contro la Sampdoria. È questo il messaggio principale inviato da Simone Inzaghi alla sua squadra poco fa nella conferenza stampa di presentazione di Lazio-Borussia Dortmund, partita che segna l’esordio stagionale dei biancocelesti nella massima competizione europea e che si giocherà domani allo Stadio Olimpico di Roma. Il tecnico biancoceleste dovrà ancora fare a meno di parecchi giocatori assenti, ma torna a disposizione Immobile dopo la squalifica. L’attaccante era accanto a lui davanti ai giornalisti. Di seguito una sintesi delle loro parole.

Champions League, domani la prima della Lazio. Inzaghi: “Conta la reazione”

Simone Inzaghi in conferenza stampa: “Avremmo voluto esordire con i tifosi presenti, sappiamo quanto hanno aspettato questo giorno. Proveremo a fare una grande partita soprattutto per loro. Arriviamo da una brutta prestazione, forse la peggiore degli ultimi anni e servirà una gara diversa. Determinazione e aggressività: saranno gli ingredienti da mettere in campo. Troviamo una delle 8 migliori d’Europa, una squadra molto collaudata che ha grandi giocatori, di qualità, ed è ben allenata. L’esordio è tosto, ma questo è il calendario. Per la formazione, domani mattina in rifinitura sceglierò. In difesa abbiamo problemi a livello numerico, valuterò Luiz Felipe che ha fatto un solo allenamento dopo 35 giorni. Non ci saranno nemmeno Pereira, che po’ di influenza da 5 giorni, e Cataldi deve recuperare in tempo da un problema intestinale. Ma non dobbiamo dare la colpa alle assenze. Capita di cadere, ma conta la reazione. Dalle sconfitte si possono prendere degli spunti positivi”.

Ciro Immobile in conferenza stampa: “Sarà una partita tosta, difficile, ma è bello esordire contro una squadra che ci darà del filo da torcere. Le critiche in Nazionale? Sono felice e ringrazio Florenzi per le belle parole che ha speso per me. Qualcuno era preoccupato e mi hanno scritto, ma sono maturo, mi scivola tutto addosso. La mia maglia azzurra è sempre sudata ma so che devo fare qualche rete in più. Accetto tutto con la massima serenità.

Il Borussia è perfetto per Haaland e può diventare uno dei migliori, ha continuità.

Noi siamo pronti, emozionati, orgogliosi per la Champions League. Sono quattro anni che lottiamo per questo. Muriqi l’ho visto poco, si allenava a parte, poi ero via con la Nazionale. Lui è diverso da noi attaccanti già in rosa, è una ottima soluzione in avanti con tutte queste partite. È un giocatore intelligente, che mi conosce, sapeva i miei movimenti in campo. Il lavoro che stiamo facendo va avanti da tempo, le cose non stanno andando bene. A Genova c’è stata una brutta prestazione, ma è l’unica. A Bergamo ho visto una squadra vogliosa. Partiamo da queste basi, serve positività, il campionato è appena iniziato”.