Classifica e oroscopo martedì 20 ottobre 2020: l’Ariete ha una bellissima Luna, Sagittario elettrico

Ecco l’oroscopo di martedì 20 ottobre 2020 e la classifica dei segni zodiacali. I giorni scorrono ed eccoci arrivati a martedì. Che piega prenderà la settimana dei segni zodiacali? L’Ariete avrà un bel recupero, mentre i Pesci e il Cancro dovranno gestire un profondo disagio interiore. Il Sagittario sarà elettrico, pieno di energia nervosa, la Vergine sotto pressione. Vuoi saperne di più? Leggi l’oroscopo di martedì e la classifica dei segni zodiacali.

Ariete

Quattro stelle. Secondo l’oroscopo di martedì una bellissima Luna ti regalerà forza, vitalità e una rinnovata motivazione. Sfrutta questa energia per chiudere le ultime questioni rimaste in sospeso in vista di un inverno ti permetterà di rinascere.

Toro

Tre stelle. Nonostante tu rientri nella cerchia dei segni più forti di questo periodo, dovrai fare fronta a qualche difficolt, dei momenti di tensione in famiglia. Sforzati di appinare le divergenze entro sabato, perché domenica potrebbe diventare un’impresa ardua!

Gemelli

Due stelle. Sarai parecchio agitato, forse anche un po’ giù di morale o snervato, perché non arrivano delle notizie, una risposta importante che aspetti da tempo. Nelle prossime ore dovrai munirti di molta pazienza ancora!

Cancro

Due stelle. Negli ultimi giorni stai vivendo un conflitto interiore che ti consuma. È probabile che tu ti senta in colpa per una decisione presa in passato, forse ti rimproveri per avere dato troppo spazio a persone sbagliate. Dovresti darti più affetto e meno critiche!

Leone

Cinque stelle. Secondo l’oroscopo di martedì avrai stelle talmente buone che, se sapra impegnarti, potrai realizzare tutto quello che vorrai. Dovresti sfruttarle, perché il 2021 sarà un anno deicsamente più rigoroso.

Vergine

Tre stelle. Sarai piuttosto sotto pressione. Nel corso della giornata affiorerà una certa inquietudine, per qualcuno perfino agitazione, che potrebbe portare alla manifestazione di qualche piccolo distubo psicosomatico.

Bilancia

Cinque stelle. Avrai una bella razione di forza che ti permetterà di riprendere in mano la tua vita, le situazioni che non funzionano e decidere al riguardo. È tempo di fare qualche taglio o di rivalutare certe scelte fatte in passato.

Scorpione

Cinque stelle. Si preannuncia una giornata decisamente spumeggiante, soprattutto in amore. Chi sta frequentando una Bilancia o un Acquario godrà di un’intesa ottima. Anche dal punto di vista lavorativo è un periodo di grande fermento.

Sagittario

Quattro stelle. Come indica l’oroscopo di martedì sentirai una prfonda agitazione. Le stelle ti incoraggiano a trasfomare questa agitazione in determinazione e grinta utili a realizzare un progetto grande, qualcosa di importante per il tuo futuro.

Capricorno

Quattro stelle. Stai ritrovando la tau naturale ambizione e forza di farcela. In questi giorni niente e nessuono potranno distoglierti dai tuoi obiettivi, se non l’incertezza di essere uscito dalla tua zona di comfort. Sii coraggioso e vai avanti!

Acquario

Tre stelle. Sono giornate di un vertiginoso saliscendi emotivo. Passi da giorni in cui sei pieno di energia e di emozioni positive a gionri in cui ti senti ansioso o pieno di dubbi. L estelle ti incoraggiano a radunare tutta la tua forza e tirarla fuori!

Pesci

Due stelle. Potresti sentirti profondamente scosso e farai fatica a mascherarlo agli altri! Oltre alle difficoltà della tua vita privata, devi cercare di digerire le negatività provenienti dall’esterno, in un periodo che è tutt’altro che facile! Dovresti cercare di mettere dei paletti!