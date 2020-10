Come abbassare il colesterolo con rimedi naturali

Il colesterolo nel sangue è un nemico silenzioso, da cui dobbiamo guardarci bene. Come abbassare il colesterolo in modo naturale? Scopriamo alcuni accorgimenti alimentari che posso aiutarci, insieme ad altri comportamenti favorevoli.

Il colesterolo alto

Il colesterolo nel sangue viene prodotto per l’80% dal nostro organismo e per il 20% tramite ciò che mangiamo. I livelli di colesterolo si misurano con le analisi del sangue. Per non avere problemi di salute, non si dovrebbero superare i 200 mg/dl di colesterolo totale nel sangue, con soglia di 100 mg/dl per il colesterolo LDL. Cosa fa salire il colesterolo? Un’alimentazione scorretta, ricca di zuccheri e di grassi idrogenati e l’assenza di attività fisica. E’ importante quindi correggere nell’immediato questi comportamenti.

Abbassare il colesterolo: cosa evitare o limitare

Come abbassare il colesterolo in modo naturale? Esistono azioni concrete che permettono di abbassare il colesterolo in maniera naturale senza ricorrere a farmaci. Certamente dobbiamo agire sulla dieta ed eliminare una serie di alimenti nocivi per i valori del nostro colesterolo nel sangue come gli oli idrogenati o raffinati, tutti i prodotti preconfezionati come merendine, snack salati, brioches, tutti i prodotti da fast food e le fritture come le patatine fritte, i wurstel insieme alla margarina e ai dadi da brodo.

In caso di colesterolo alto bisogna inoltre eliminare subito l’assunzione di zuccheri aggiunti, limitando il consumo di dolci, caramelle, frutta sciroppata, farina bianca, cereali e riso, bevande gassate, succhi di frutta e alcolici. Molta attenzione va tenuta in particolare per i grassi di origine animale, limitando il consumo degli affettati grassi come il salame e la coppa.

Abbassare il colesterolo: cosa mangiare

Esistono alimenti il cui consumo è fondamentale per la discesa ottimale dei livelli di colesterolo. Il latte scremato ad esempio ha una concentrazione di grassi sotto lo 0.3%. 100 ml di latte scremato contengo 2 milligrammi di colesterolo. Bere il latte scremato al posto del latte intero aiuta quindi ad abbassare il colesterolo nel sangue.

Anche l’olio extravergine di oliva come condimento aiuta a ridurre il colesterolo mentre il pesce azzurro, ricco di Omega 3, abbassa i livelli del colesterolo HDL. Mangiare frutta e verdura fresca di stagione e ricca di fibre è un altro comportamento corretto ai fini della rapida discesa dei valori del colesterolo.

Abbassare il colesterolo con lo stile di vita

Uno stile di vita sedentario e carente o assente di attività sportiva, infierisce inevitabilmente sul colesterolo alto. E’ bene dunque praticare un’attività fisica regolare ogni settimana per almeno 15 minuti al giorno, anche fare soltanto una passeggiata al parco. Importante poi, se vogliamo abbassare il colesterolo, evitare vizi come il fumo e l’alcol. Permesso esclusivamente e a seconda dei casi, mezzo bicchiere di vino rosso a fine pasto.