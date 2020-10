Cosa succede se bevi latte prima di dormire? Questa la verità

Il latte è un alimento di cui si parla tantissimo. Non è un caso, dato che si tratta della prima fonte di nutrimento. Sono tante le domande in merito al suo utilizzo. Tra gli interrogativi in questione, rientra il caso di chi si chiede cosa succede se bevi latte prima di dormire. Nelle prossime righe, scopriamo assieme la risposta a questa domanda.

Bere latte prima di dormire: gli effetti sulla salute

Nel corso degli anni, diversi studi hanno cercato di capire cosa succede se bevi latte prima di dormire. Tra gli effetti in questione è possibile citare le ripercussioni positive sull’acidità gastrica, che risulta molto più facile da controllare. Facciamo altresì presente che, in diversi Paesi del mondo, si commercializza un latte molto speciale, ottenuto dalle mucche durante l ore serali.

Lo scopo di questo prodotto è molto semplice: permettere a chi lo acquista di ottimizzare l’apporto di melatonina, ormone fondamentale quando si tratta di rendere davvero efficace il ritmo sonno-veglia. Nonostante questo, però, è opportuno sottolineare che la scienza non ha fino ad ora decretato efficace questa tipologia di latte.

Una cosa certa è però il fatto che, grazie al mix tra calcio e magnesio, il latte è in grado di favorire il sonno e di tenere basso il livello di ecittabilità neuro-muscolare. A questo punto, è naturale anche chiedersi quanto latte sia meglio bere prima di coricarsi. Gli esperti sono molto chiari su questo tema: non bisognerebbe esagerare e, se possibile, limitarsi all’assunzione di mezzo bicchiere.

Inoltre, è importante scegliere bene la tipologia di latte da assumere. Qual è la migliore? Il latte parzialmente scremato è considerato l’optimum. Come mai? Per il semplice fatto che, essendo più leggero, non rallenta i processi digestivi. Da non dimenticare è anche la scelta del momento migliore per assumerlo. Il consiglio in merito è uno su tutti: bere il latte poco dopo aver terminato la cena, in modo da tamponare il rischio di acidità gastrica e da minimizzare la possibilità di avere a che fare con problemi di digestione.

Bere latte prima di coricarsi fa ingrassare?

No, bere latte prima di coricarsi non fa ingrassare. Se ci si orienta verso la moderazione nelle quantità, non ci sono assolutamente problemi per la linea. Come già detto, il consiglio è quello di orientarsi verso il latte scremato, che contiene circa 86 calorie a tazza. Ovviamente prima di assumerlo è il caso di chiedere informazioni al proprio medico curante per valutare la presenza di intolleranze o allergie.