Paulo Dybala potrebbe essere di nuovo un caso alla Juventus: il battibecco con Paratici sabato sera nei corridoi dello Scida non è passato inosservato. Il calciatore argentino lamenta il mancato utilizzo finora da parte di Andrea Pirlo. Il tecnico ha lamentato la sfortunata coincidenza di non poterlo inserire nelle due partite previste (contro la Roma e contro il Crotone, ndr) perché la squadra è rimasta in 10 in entrambe le situazioni e si è trovato costretto a fare altre scelte. Che evidentemente non sono andate giù alla Joya, che non gioca un minuto da inizio stagione e probabilmente ora si trova in ritardo di condizione.

Dybala – Paratici, l’argentino è di nuovo un caso? Ecco cosa è successo

Non solo il battibecco, ma anche un “like” a un tweet, che il giocatore ha poi rapidamente cancellato, sotto un giudizio negativo per le scelte di Pirlo in occasione di Crotone-Juventus. Forse non è un caso ma potrebbe rapidamente diventarlo, anche perché il giocatore ha il contratto in scadenza nel Giugno 2022 e il suo rinnovo non procede. Che la Juventus lo ritenga un calciatore dal quale ricavare una somma importante in vista di una sua cessione, è cosa nota da almeno due estati. Le offerte però non sono arrivate, anche per la complicità della crisi economica dovuta all’emergenza coronavirus, e Dybala si è ritrovato in un reparto che oggi è molto più affollato rispetto al passato. Col timore oggi di non giocare abbastanza, e quindi di non poter neanche mettersi in mostra per attirare quelle offerte che la Juventus vorrebbe.

Tutto potrebbe cambiare però, e anche molto rapidamente: iniziano le partite ogni tre giorni e la Juventus deve affrontare la Dynamo Kiev già domani alle 18.55. Le possibilità che Paulo trovi una maglia da titolare accanto a Morata, col quale ha già giocato in passato proprio in bianconero, sono concrete. Con l’assenza di Ronaldo il posto in squadra ci sarebbe, anche se Pirlo schiererà quasi certamente Chiesa dall’inizio perché l’ex Fiorentina non sarà disponibile nella prossima sfida di campionato dopo l’espulsione contro il Crotone. Il punto interrogativo però è proprio relativo alle condizioni fisiche di Dybala: non reggerà una gara intera ad alto ritmo, non avendo giocato finora. Quindi partirà dall’inizio o ancora una volta dalla panchina?