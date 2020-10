Film Stasera in Tv – I Vichinghi – Trailer, Dove vederlo ed orario

I vichinghi – Trama

Nel IX secolo, un gruppo di vichinghi guidato dal capitano Asbjorn parte alla volta della Gran Bretagna per saccheggiare i ricchi monasteri nel nord dell’isola. Durante il viaggio, però, una tempesta colpisce l’imbarcazione che viene distrutta dagli scogli al largo della costa della Scozia, l’unica parte della Gran Bretagna in cui non c’è alcun insediamento vichingo. Giunto a terra, il gruppo si imbatte in Lady Inghean, figlia del re scozzese Dunchaid, e decide di prenderla in ostaggio per chiederne poi il riscatto. Per salvare sua figlia, Dunchaid mette sulle tracce dei Vichinghi un “branco” di mercenari noti per la loro ferocia. Mentre gli uomini del Nord cercano di superare gli impervi altopiani scozzesi in una corsa contro il tempo per sfuggire ai loro inseguitori, troveranno sulla loro strada Conall, un misterioso quanto coraggioso monaco cristiano…

I Vichinghi – Trailer Video

I VIchinghi – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: Northmen: A Viking Saga

Genere: Azione

Durata: 1h 35m

Anno: 2014

Paese: Svizzera, Germania, Sudafrica

Regia: Claudio Fah

Cast: Tom Hopper, Ryan Kwanten, Charlie Murphy, Ed Skrein, Ken Duken, Leo Gregory, Anatole Taubman, Mark Strepan, James Norton, Johan Hegg, Danny Keogh, Joe Vaz

I Vichinghi – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso stasera su Mediaset 20 (canale 20 del digitale terrestre), alle ore 21.04 di oggi lunedì 19 ottobre. La programmazione di Mediaset 20 lo prevede al termine degli episodi in replica di The Big Bang Theory.