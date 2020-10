Film Stasera in Tv – Killer Elite – Trailer, Dove vederlo ed orario

Killer Elite – Trama

Danny (Jason Statham) è un killer e, insieme al suo mentore e amico Hunter (Robert De Niro) e ad un ristretto gruppo di fedelissimi, uccide su commissione. Ormai stanco della sua spietata professione di mercenario, Danny si ritira in luogo privato, lontano dalle brutalità commesse e alla ricerca di una serenità mai avuta precedentemente. Quando però scopre che Hunter è prigioniero del sultano dell’Oman, abbandona tutto per salvarlo. Il costo della vita dell’amico è molto alto. Per liberarlo, infatti, dovrà accettare un compito molto difficile: vendicare la morte dei figli del sultano, uccisi per mano di alcuni ex membri dei SAS (Servizi Aerei Speciali Britannici) durante la segreta Guerra dell’Oman. L’impresa si complica ulteriormente quando Danny scopre che i suoi bersagli sono protetti da una squadra clandestina di uomini spietati: i “Feather Men”, capitanati da Spike (Clive Owen), ex SAS assetato di combattere una nuova guerra. Danny con la sua squadra e Spike con i suoi “Feather Men” sono missili la cui traiettoria è destinata a scontrarsi, ciascuno pronto a battersi per ciò che ritiene giusto.

Killer Elite – Trailer Video

Killer Elite – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: Killer Elite

Genere: Azione

Durata: 1h 55m

Anno: 2011

Paese: UK, Australia

Regia: Gary McKendry

Cast: Clive Owen, Jason Statham, Robert De Niro, Yvonne Strahovski, Grant Bowler, Dominic Purcell, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Michael Dorman, Ben Mendelsohn, Aden Young

Killer Elite – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso stasera su Italia 1 (canale 6 del digitale terrestre, anche 506 in HD), alle ore 21.20 di oggi lunedì 19 ottobre. La programmazione di Italia1 lo prevede al termine dell’episodio quotidiano di CSI Scena del crimine.