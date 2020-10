Fire Squad, incubo di fuoco – Trama e cast del film

Fire Squad, incubo di fuoco è il film che Rai 2 propone per la sua prima serata di oggi, lunedì 19 ottobre 2020. La pellicola risale al 2017 ed è diretta da Joseph Kosinski, del genere drammatico e biografico. La storia infatti si basa sull’articolo scritto da Sean Flynn su GQ e riguarda un gruppo di vigili del fuoco che hanno sacrificato se stessi per domare l’incendio di Yarnell Hill.

La trama di Fire Squad, incubo di fuoco ci trasporta fino in California, dove il sovrintendente è chiamato a fermare un incendio che sta per colpire un quartiere. Scopriamo i dettagli e il cast completo del film.

Fire Squad, incubo di fuoco – La trama

Eric Marsh viene avvisato che le fiamme stanno per colpire un quartiere della California e intuisce che non si potrà fare nulla per fermarlo. Intanto, Brendan decide di fare di tutto per sostenere la figlia appena nata e decide di candidarsi come vigile del fuoco. Anche se la squadra nutre delle riserve, Eric decide di assumerlo lo stesso. In seguito, il gruppo si ritrova a combattere contro diversi incendi, durante uno dei quali Brendan viene morso da un serpente a sonagli. Questo lo spinge ad accettare il consiglio della madre, che vorrebbe vederlo impegnato in un lavoro meno rischioso.

Eric però gli fa notare che i suoi guai precedenti con la Legge renderanno impossibile il suo trasferimento. La trama di Fire Squad, incubo di fuoco ci rivela che il gruppo di vigili del fuoco dovrà affrontare un incendio a Yarnell Hill. Le fiamme tuttavia si rivelano presto più pericolose del previsto e i pompieri dovranno trovare un’area sicura per riuscire a sopravvivere.

Fire Squad, incubo di fuoco – Il cast

Il cast di Fire Squad, incubo di fuoco è guidato da Josh Brolin nei panni di Eric Marsh. Al suo fianco troviamo Miles Teller nel ruolo di Brendan e James Badge Dale in quello di Jesse. L’attore Alex Russell presta invece il volto ad Andrew Ashcraf, mentre Dylan Kenin è Robert Caldwell. Sono presenti inoltre i seguenti attori: Geoff Stults (Travis); Ryan Busch (Dustin); Taylor Kitsch (Chris); Sam Quinn (Grand); Kenny Miller (Sean); Thad Luckinbill (Scott); Ben Hardy (Wade); Jake Picking (Baby G); Jeff Bridges (Duane); Andie MacDowell (Marvel); Jennifer Connelly (Amanda); Pell James (Claire) e Jade Kammerman (Stephanie).