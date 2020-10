L’Inter, da tempo, considera Lautaro Martinez il suo attaccante del futuro. Il Toro a Milano si trova bene e lo dimostrano le varie dimostrazioni di apprezzamento al club e alla piazza fatte in questi anni. Certo, su di lui c’è stato anche il forte apprezzamento del Barcellona che ha rischiato di strappare all’Inter il suo gioiello. Un apprezzamento che, nonostante ne abbia condizionato le prestazioni in campo, non lo ha mai portato a spingere ufficialmente e pubblicamente con la società per il suo trasferimento.

Mercoledì comincia la stagione europea dell’Inter e Lautaro si è confidato con la Uefa ricordando il Triplete vissuto da tifoso: “Ricordo di aver visto la finale di Champions League in Argentina, con la mia famiglia. Una vittoria molto importante per il club e significativa per noi, visto che ci giocavano tanti argentini“. Su Javier Zanetti: “Molto importante nel club e per la squadra, ci trasmette il senso di appartenenza. Mi ha aiutato con la lingua quando sono arrivato, gli sarò sempre grato”.

In tema di connazionali, il Toro esprime una volta in più la sua ammirazione per Messi: “L’ho detto in passato, lo ripeto ora e lo ribadirò in futuro: il miglior giocatore del mondo. Per me è su un altro livello, è sempre un passo avanti agli altri e vede il gioco in modo diverso”.