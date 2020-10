Lombardia, lockdown notturno e coprifuoco dalle 23 alle 5. Centri commerciali chiusi nei weekend

L’ultimo incontro tra gli esponenti della regione Lombardia, con il governo e i vari sindaci ha messo tutti d’accordo: particolarmente colpita dalla seconda ondata di coronavirus, si è deciso ufficialmente di operare una sorta di lockdown notturno e coprifuoco, che sarà attivo dal prossimo 22 ottobre.

I dettagli

La proposta sviluppata dalla regione ha incassato senza problemi l’ok da parte del governo, anche perchè tutti i sindaci delle cità della regione hanno mostrato parere positivo. Il ministro della Salute Roberto Speranza lo ha confermato poco dopo aver sentito tutti gli esponenti: “Sono d’accordo sull’ipotesi di misure più restrittive in Lombardia. Ho sentito il presidente Fontana e il sindaco Beppe Sala e lavoreremo assieme in tal senso nelle prossime ore”. Nel dettaglio, dalle 23 alle 5 saranno chiuse tutte le attività e ci potrà spostare solo per motivi di salute, lavoro o comprovata necessità, mentre è in corso di valutazione l’idea di chiudere i centri commerciali tranne che per gli esercizi di generi alimentari e di prima necessità.

Agire per tempo

Visto il rapidissimo incremento di contagi si è preferito agire per tempo, sopratutto vista la percentuale dei malati in terapia intensiva che va intensificandosi (attualmente sono 1.136, +71 in un giorno), così come il numero di vittime in aumento (oggi sono state 6).