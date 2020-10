Nina Moric appello per suo figlio: ”Fabrizio Corona l’ha invitato a casa e…”

In questo periodo ne stanno succedendo di tutti i colori, soprattutto tra Nina Moric e il suo ex Fabrizio Corona, il loro rapporto non sembra trovare un equilibrio nonostante la presenza del loro, ormai, maggiorenne figlio.

Tra i servizi domiciliari e i nuovi mesi da aggiungere alla pena dell’ex fotografo, le minacce e le accuse di obbligare il figlio a farlo rimanere con lui, è arrivata anche la notizia della sua positività al Covid-19. Ma questa mattina Nina ha fatto un appello su Instagram perché preoccupata per la salute di Carlos che si troverebbe con suo padre nonostante la malattia.

Nina Moric l’appello per suo figlio

Non c’è nessuna tregua tra l’ex coppia soprattutto quando di mezzo c’è il loro figlio che fanno quasi a gara per dimostrare a tutti quanto lo amano. Se per la festa dei suoi diciott’anni i due hanno messo da parte i rancori per far passare al meglio uno degli eventi più importanti di un’adolescenza, ora sembrano ritornati ad avere un rapporto disastroso pieno di cose davvero sospette.

Nina ha da poco pubblicato la registrazione di una chiamata avvenuta tra lei e suo figlio, dove si sente anche una minaccia, verso di lei, uscire dalla bocca di Corona. In più Carlos sembrerebbe essere obbligato e minacciato dal suo stesso padre per farlo rimanere lì con lui mantenendo questa cosa nel silenzio più assoluto. La showgirl disperata denuncia così il fatto di aver suo figlio lontano e non a casa con lei, il quale le dice di aver bisogno di vederla e sentirla vicina. Ma dopo questo, arriva la riposta di Fabrizio con suo figlio, in cui affermano il contrario. Dopo queste dinamiche, ecco la nuova notizia: Corona positivo al Covid-19 passa del tuo tempo con Carlos, quando proprio non si potrebbe per prevenire eventuali contagi.

Nina Moric afferma: ”Fabrizio Corona l’ha invitato a casa”

Corona ha confermato di essere positivo al Coronavirus e di dover fare, obbligatoriamente, una quarantena a casa fino ai prossimi due tamponi consecutivi negativi. Questo sta a significare isolamento domiciliare, ciò vuol dire dover rimanere soli dentro la propria casa per evitare di contagiare altre persone sane. Ma allora che cosa ci fa suo figlio Carlos a casa sua in questo momento? Nina Moric ha deciso di pubblicare una storia dove ha affermato alcune cose:” Ho appena chiamato il 112 perché Fabrizio Corona, positivo al Covid, ha invitato Carlos a casa, senza che io ne sapessi nulla e adesso bivaccano facendo stories su Instagram. Fabrizio non rispetta non solo le norme sulla quarantena ma anche la salute di mio figlio e di tutti coloro che con costoro entrano in contatto”.

Continua” La polizia mi ha risposto che ‘non può farci nulla’ e che ha fatto ‘i controlli dalla centrale e di chiamare mio figlio per farlo tornare a casa’ ma cosa vuol dire?????? È follia pura. È per uomini come Corona che il virus si diffonde seminando anche la morte e purtroppo anche dell’errata ed incoerente applicazione della legge. Siamo tutti a rischio. Un figlio di 18 anni può anche avere l’incoscienza di fare certe cose ma per un padre di quasi 50 anni è inammissibile perché sa benissimo che è un soggetto a rischio essendo asmatico.”