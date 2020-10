Nina Moric fidanzata – Chi è la nuova fiamma della modella?

Nina Moric si è fidanzata: con un colpo di scena imprevisto, la modella ha deciso di presentare ai fan il suo Marco. Un ragazzo di 22 anni che sembra proprio pazzo di lei. L’annuncio in realtà è stato dato da Fabrizio Corona durante la puntata di Live – Non è la d’Urso di ieri: “Ora sta con un bambino di 22 anni senza un dito, un tossico”.

I due ex hanno avuto uno scambio di botte e risposte solo alcuni giorni fa, ma Nina Moric non ha ancora detto la sua in merito. Possiamo vederla invece con Marco sui social, impegnata a vivere la sua favola d’amore.

Il nuovo fidanzato di Nina Moric

Nina Moric ha incontrato di nuovo l’amore: a distanza di diversi anni dal suo ultimo flirt, la modella continua a far parlare di sè grazie alla sua nuova fiamma. “L’amore non ha età”, dice sui social mostrandosi al fianco di Marco. I due si sono incontrati anche la scorsa domenica, quando hanno raggiunto alcuni amici per una gita nei boschi. “Ne approfittiamo per fare l’amore?”, le chiede lui in una Storia. “Bip”, si limita a rispondere Nina. Mentre i due si mostrano innamoratissimi, sui social scoppia l’ennesima polemica.

“Fabrizio ha detto che il figlio l’ha trovata tutta ubriaca, fatta di spinelli e a terra”, scrive un utente. La Moric però ha deciso di rispondere solo con delle emoji sorridenti, senza scendere nei dettagli. “Ridicola, impara a fare la mamma, ormai per fare la star non c’è più tempo”, incalza un altro hater. Marco invece, detto Kino, ha deciso di rendere il suo profilo Instagram inaccessibile agli occhi indiscreti. Sembra che le Storie pubblicate con la fidanzata abbiano attirato l’attenzione degli odiatori di turno e che il ragazzo abbia scelto di correre ai ripari.