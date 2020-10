Nina Zilli ha il covid-19: “Molto probabilmente l’ho preso ad una cena…”

Nina Zilli ha il Covid-19 e a spiegarlo e proprio lei durante alcune storie Instagram dando alcuni consigli importanti ai suoi tantissimi follower che, sono rimasti molto preoccupati per la sua condizione di salute.

La cantante inaspettatamente ha spiegato quello che è realmente successo ma soprattutto il momento in cui pensa di averlo contratto. Le raccomandazioni importanti arrivano proprio da quest’ultima che ha deciso di condividere con tutti sottolineando quanto i tamponi siano a volte “ballerini”. Quali sono state le sue affermazioni?

Nina Zilli ha il covid-19

Nei giorni scorsi la cantante è apparsa nelle sue storie Instagram spiegando quello che, nonostante le tantissime precauzioni le è successo. Nina Zilli infatti, delusa ma soprattutto molto sconvolta racconta di aver preso il Covid-19 nonostante sia sempre stata molto attenta ai vari controlli e a rispettare ogni normale per prevenirlo.

Proprio per questo, nelle sue storie Instagram ha voluto spiegare cosa secondo lei è accaduto: “Ho il Covid, negli ultimi 5 giorni due tamponi negativi, un sierologico negativo e dopo un’ora mi è venuta la febbre. Credo che questi esametti siano un po’ ballerini. Ma come facciamo ad essere sicuri se anche chi come me si tamponava ogni 5 secondi risultava sempre negativo? Ho sempre pagato di tasca mia questi esami, raddoppiandoli pure quando andavo ospite in tv”.

La cantante mette in guardia i fan

Nina ha affermato poi: “Lo facevo chiaramente per proteggere la mia famiglia prima di me. Sappiate che non ha funzionato. Molto probabilmente l’ho preso ad una cena. Tutto il ristorante era senza mascherina, perché quando si mangia… Ecco vi consiglio di non andare al ristorante, di non stare più in luoghi chiusi e affollati. Io mi sono quarantenata, ma vi consiglio di dismettere la vita sociale questa e la prossima settimana. Ho fatto di tutto per non prenderlo, ve lo giuro. Eppure, va oltre il nostro controllo“, ha concluso.