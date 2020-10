Oroscopo di oggi, lunedì 19 ottobre 2020 – Previsioni per tutti i segni

Ecco l’oroscopo di oggi lunedì 19 ottobre 2020. Una nuova settimana di lavoro è alle porte. Come cambierà gli equlibri dei segni zodiacali? Nervosismo alle stelle per il Leone e i Pesci, il Sagittario sarà suscettibile, il Capricorno invece inappagato. Bel recupero della Bilancia. Se vuoi saperne di più, leggi l’oroscopo di oggi rivolto a tutti i segni zodiacali.

Oroscopo di oggi lunedì 19 ottobre 2020: segni di fuoco

Ariete: secondo l’oroscopo di oggi la giornata sarà motlo bella pe ciò che concerne l’amore, mentre sul lavoro ci saranno ancora delle difficoltà da fronteggiare. Leone: dovrai cercare di gestire al meglio il tuo nervosismo, soprattutto sul lavoro, altrimenti finirai con il discutere. Sagittario: sarai suscettibile, qualcuno infastidito a tutto e tutti. Forse è solo arrivato il momento di cominciare nuovi progetti, di sperimentare nuovi percorsi.

Oroscopo di oggi lunedì 19 ottobre 2020: segni di terra

Toro: cerca di fare solo ciò che ti verrà richiesto al lavoro e niente di più, perché la stanchezza potrebbe avere la meglio. Vergine: sarà un’altra giornata molto promettente, sia in amore che nel lavoro. Fai attenzione alle polemiche, specialmente durante la serata! Capricorno: se ti sentirai insoddisfatto del tuo lavoro, non disperare! Molto presto arriveranno nuove opportunità da non sottovalutare.

Oroscopo di oggi lunedì 19 ottobre 2020: segni di aria

Gemelli: secondo l’oroscopo di oggi ti sentirai profondamente arrabbiato, per questo motivo converrà rinviare discussioni e impegni importanti a qualche giorni successivo. Bilancia: la Luna in buon aspetto ti fornira di una bella razione di vitalità e ti procuerrà qualche incontro itnrigante. Anche sul lavoro stai per vivere cambiamenti importanti. Acquario: ci sarà la possibilità di superare una difficoltà relazionale che ti ha afflitto per parecchio tempo. Nuovi incontri per chi è single!

Oroscopo di oggi lunedì 19 ottobre 2020: segni di acqua

Cancro: Venere faciliterà le coppie, sia quelle di lunga durata che quelle appena nate. Oggi ritroverai un’ottima intesa! Sul lavoro qualcuno potrebbe sentirsi poco motivato. Scorpione: un inizio settimana molto fruttuoso, in amore così come nel lavoro. Non perdere le nuove opportunità! Pesci: potresti sentirti molto stanco e nervoso. Dovrai cercare di mantenere la calma, sul lavoro e in famiglia.