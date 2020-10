Quali sono le donne più sagge dello zodiaco? Scoprilo con questa lista

Non tutti reagiscono alla stessa maniera alle esperienze che condizionano la nostra vita: c’è chi continua a ripetere gli errori passati più o meno volte, e chi invece fa tesoro di ogni esperienza, che sia positiva o negativa. La complessità femminile è letteralmente una Babele di tipi di versi di donne, molte di queste appaiono “semplici” e svampite, altre invece sembrano possedere una saggezza innata, e solitamente fanno parte di questi segni zodiacali:

Acquario

Fin dalle prime battute la donna Acquario riesce a trasmettere una grande sicurezza e maturità fin dalla giovane età: per questo motivo senza apparente difficoltà riesce a mitigare gli animi e fornire una sorta di serenità innata in qualunque situazione, anche la più spinosa. Dei veri e propri “diplomatici” nati insomma.

Vergine

La meticolosità e precisione segni distintivi dei nati sotto il segno della Vergine rappresentano già un biglietto da visita invidiabile quando si è alla ricerca di un atteggiamento maturo e saggio, visto che riescono a mantenere una flemma da Guinnes dei Primati.

Ariete

Un profilo forte, e lo diventa particolarmente nella controparte femminile che può apparire austero ed autoritario ma in realtà è la semplice manifestazione del proprio carattere che è profondamente analitico, razionale e assolutamente in controllo della situazione, non rendendole al contempo “sotuttoio” come potrebbe sembrare. Resta un segno misurato che mantiene una dose di umiltà.

Capricorno

Uno dei segni femminili più tranquilli e pacati in assoluto non poteva che risultare anche tra quelli più saggi e “confortevoli” dello zodiaco. Non riescono a fare quasi niente di fretta, ma danno il meglio se lasciate lavorare e agire, ecco perchè il loro modo di fare riflessivo viene considerato un segno di affidabilità e saggezza.