Ricetta crostata con gli amaretti: ingredienti, preparazione e consigli

La crostata con gli amaretti è un dolce goloso e scenografico, perfetto per ogni occasione. Il gusto dolce degli amaretti si sposa benissimo con la crema al cioccolato fondente e il loro sapore di mandorla rilascerà un piacevole retrogusto in bocca. Questa crostata amaretti e cioccolato è un dolce fragrante e cremoso, ideale per concludere una cena o il pranzo.

Crostata con gli amaretti – Ingredienti

Ingredienti per una crostata da 24 cm:

Farina 00 500 g

Uova (circa 2) 110 g

Zucchero a velo 200 g

Burro freddo 250 g

Scorza di limone 1

Per la crema:

Latte intero 150 g

Panna fresca liquida 110 g

Uova (circa 2) 120 g

Zucchero 60 g

Amido di mais (maizena) 30 g

Cioccolato fondente 200 g

Per il ripieno:

Amaretti (circa 40) 90 g

Per decorare:

Zucchero a velo q.b.

Crostata con gli amaretti – Preparazione

Per preparare la crostata con gli amaretti iniziate dalla frolla. Versate la farina in un mixer, insieme al burro freddo ridotto a pezzetti. Azionate le lame a più riprese fino ad ottenere un composto sabbioso. Utilizzare il mixer ad intermittenza farà si che l’impasto non si scaldi eccessivamente. Arrestate le lame e unite lo zucchero a velo, insieme all’uovo leggermente sbattuto e la scorza grattugiata di un limone.

Azionate nuovamente il robot per pochi istanti, stavolta abbassando la velocità così le lame misceleranno l’impasto senza frullare. Non appena il composto si sarà amalgamato trasferitelo sulla spianatoia e lavoratelo velocemente con le mani, giusto il tempo di ottenere un panetto liscio ed omogeneo. Avvolgetelo nella pellicola trasparente e lasciatelo riposare per 2 ore in frigorifero.

Nel frattempo preparate la crema. Tritate il cioccolato finemente, poi in una pentola versate latte e panna e scaldate fino a raggiungere il bollore. Intanto in un’altra ciotola lavorate le uova insieme allo zucchero, unite poi la maizena e mescolate fino ad ottenere un composto privo di grumi.

Quando latte e panna avranno raggiunto il bollore versate nella ciotola delle uova mescolando con la frusta. Trasferite il tutto di nuovo nella pentola e continuate a cuocere mescolando di continuo fino a che non si sarà addensata.

A questo punto spegnete il fuoco, aggiungete il cioccolato e continuate a mescolare fino a che non sarà completamente sciolto e la crema lo avrà assorbito. Trasferite poi la crema così ottenuta all’interno di una ciotola e coprite con la pellicola a contatto. Lasciate intiepidire, poi trasferite in frigo.

A questo punto riprendete la frolla e dividetela a metà. Stendete la frolla utilizzando poca farina, fino ad ottenere uno spessore di mezzo cm.

Trasferite la sfoglia così ottenuta all’interno di uno stampo da crostata da 24 cm. Fate aderire bene la pasta allo stampo, poi con una leggera pressione utilizzando il mattarello eliminate la frolla in eccesso. In alternativa potete utilizzare un coltellino a lama liscia. Se lo scarto dovesse essere molto lavoratelo insieme alla frolla tenuta da parte e riponete in frigo per qualche minuto.

A questo punto con i rebbi di una forchetta bucherellate il fondo della crostata e versate all’interno la crema pasticcera al cioccolato. Livellate leggermente la superficie, posizionate poi gli amaretti all’interno, disponendoli in maniera ordinata, cercando di non lasciare degli spazi vuoti.

Stendete poi la frolla rimasta fino ad ottenere uno spessore di mezzo cm e utilizzatela per ricoprire la crostata. Fate aderire bene la frolla a quella sottostante, facendo una leggera pressione ed eliminate l’eccesso di pasta.

A questo punto cuocete la crostata in forno statico preriscaldato a 170° per circa 55 minuti. Poi sfornate e lasciate raffreddare. A questo punto sformate la crostata e spolverizzatela con lo zucchero a velo prima di servirla.

Crostata con gli amaretti – Consigli utili

La crostata con gli amaretti si può conservare in frigo ben coperta per 2-3 giorni. Se preferite potete utilizzare il cioccolato al latte al posto di quello fondente.