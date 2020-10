Valeria Liberati e Ciavy, una volta tornati dalla Sardegna alla fine del loro percorso a Temptation Island, sembravano stare bene insieme, visto anche l’impegno che il suo fidanzato aveva messo per riprendersi la sua compagna ormai delusa dai suoi comportamenti.

Da un po’ di tempo a questa parte però, qualcosa ha fatto sì che i fan sospettassero di un’ennesima rottura della coppia e curiosi hanno chiesto esplicitamente alla diretta interessata, la quale ha chiarito come stanno vivendo questi momenti.

Valeria Liberati svela la crisi

Dopo il loro viaggio nei sentimenti che si è concluso con la loro uscita da divisi, Ciavy si è mostrato determinato a convincere Valeria di essere realmente cambiato. Insomma, di essere diverso dall’uomo che ha vissuto prima del programma e che ha visto nei video nei vari falò dove si approcciava con le tentatrici, quasi incurante di avere la propria ragazza nell’altro villaggio. Se il motivo per cui sono entrati era di dare una svolta alla loro vita, il fidanzato ha fatto in modo che questo non potesse accadere, riprendendosi solamente dopo la trasmissione.

Infatti, da quanto aveva affermato lui stesso, aveva deciso di dimostrare di amarla e di averlo capito nel momento in cui ha sentito di perderla davvero. Si è scusato e si è preso la responsabilità dei propri errori, tornando a corteggiarla come all’inizio della loro relazione. Dal suo canto, Valeria non è riuscita a resistere dandogli un’altra possibilità a distanza di poco tempo dal loro falò di confronto. La coppia sembrava aver ritrovato il loro equilibrio, cercando anche di venirsi incontro tramite il dialogo e quindi senza chiudersi in quelli che erano gli sbagli nel loro rapporto. Ma da quanto affermato da lei stessa, le cose sembrerebbero non andare bene come prima, leggiamo le sue parole.

Nuovi problemi con Ciavy dopo Temptation Island

Quando sono tornati insieme hanno capito entrambi di essersi ritrovati, manifestando anche suoi loro profili social i loro amore. I fan quindi, confermato dalle loro dichiarazioni, erano convinti che le cose si fossero sistemate per il meglio e che avessero così le basi per costruire qualcosa di più grande dopo tutto questo tempo. Ma le cose più belle a volte subiscono dei colpi e da un po’ di tempo a questa parte la coppia sembra star vivendo alcune dinamiche che mettono un po’ in discussione tutto.

Infatti, se in un primo momento tutto andava bene adesso la loro storia è in crisi, i problemi sono tornati di nuovo e questo ovviamente è stato notato anche da chi li ha sempre seguiti. In una boxe per le domande creato da Valeria le è stato domandato se si fosse lasciata con Ciavy e lei prontamente ha risposto in questo modo:” No, non ci siamo lasciati ma le cose ultimamente non stanno andando benissimo… ci sono molte discussioni, vedremo!”. Che cosa accadrà alla coppia?