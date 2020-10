Alfonso Signorini – La frecciata a Belen Rodriguez

Alfonso Signorini colpisce ancora: il timoniere del Grande Fratello Vip ha pestato il piede a Belen Rodriguez e le ha lanciato una frecciata che di sicuro non passerà innosservata. Nella scorsa puntata del reality, il padrone di casa ha approfittato dell’arrivo di Natalia Paragoni e ha espresso il suo parere senza mezzi termini.

All’arrivo della fidanzata di Andrea Zelletta, Alfonso Signorini infatti ha sottolineato la somiglianza fra la Paragoni e Belen Rodriguez, uscendosene con un “Sembri sua figlia”.

Alfonso Signorini e Natalia Paragoni – Cosa dirà Belen?

Natalia Paragoni è entrata nella Casa per fare una sorpresa a Zelletta, con cui sta vivendo un’intensa love story. I due non si vedono da diverse settimane e il loro incontro sotto il tetto del loft di Cinecittà è stato più che emozionante. Alfonso Signorini però ha deciso di cavalcare l’onda del momento e ha evidenziato come la ragazza assomigli alla famosa showgirl. Dopo essersi commosso nel vedere Andrea e Natalia di nuovo insieme, il conduttore ha esordito con un “Voglio farti un complimento da parte delle nostre autrici, si chiama Irene Ghergo. Lei mi ha detto ‘Sai è bellissima, sembra la figlia di Belen’. Ti dico solo questo”.

Parole che hanno fatto mal pensare i social, subito infiammati per il riferimento alla Rodriguez. Anche perchè il presentatore ha sfoggiato uno dei suoi soliti sorrisetti maliziosi che non sono di certo passati inosservati agli occhi del pubblico. “Complimento perfido come solo lei sa essere”, ha aggiunto riferendosi all’autrice. Come andrà a finire? Belen deciderà di stare in silenzio oppure deciderà di rispondere a toni all’amico di famiglia? Staremo a vedere.