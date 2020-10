Andrea Zelletta finta faccia d’angelo | Le accuse di un’influencer

Molto discusso è il concorrente del Grande Fratello Vip, Andrea Zelletta che proprio ieri è riuscito a rivedere la sua ragazza Natalia Paragoni. Tra le accuse di essere un “comodino” e di far parte di un gruppo strategico formatosi all’interno della casa, lo abbiamo visto arrabbiarsi in modo molto duro verso l’ex gieffina Franceska per averlo provocato.

Sicuramente quello che sappiamo noi è il fatto che arrabbiato non ha freni inibitori ed è meglio lasciarlo tranquillo. Infatti, per il resto del suo percorso è anche piuttosto calmo e tutti l’hanno descritto come un ragazzo con la “faccia d’angelo”, ma è arrivata una dichiarazione di una nota influencer che sembrerebbe smentire questa immagine affigliatagli.

Andrea Zelletta finta faccia d’angelo

Nella puntata di ieri si è rincontrato con la modella Franceska con cui non ha mai instaurato un rapporto, bensì il clima tra i due è sempre rimasto molto distaccato e tumultuoso, ma comunque ha cercato di spiegare il suo punto di vita scusandosi ugualmente per alcune parole pesanti che ha espresso verso di lei. Inoltre, Alfonso Signorini ha voluto sottolineare la bellissima amicizia che è nata con, ormai, ex concorrente Matilde, uscita durante la diretta, scherzando sulla gelosia della sua fidanzata.

A fargli una splendida sorpresa è stata proprio Natalia che si è fatta trovare nel giardino della casa per rassicurarlo di star facendo un limpido percorso e di non aver paura di nulla e di nessuno. L’ha spronato ad essere sé stesso e di imparare molto dai suoi inquilini, ma nella medesima puntata, il conduttore, ha affermato qualcosa di sospetto. Proprio riguardo la sua faccia d’angelo e l’amore che prova verso la sua ragazza, nel settimanale DiPiùTv, è arrivata una dichiarazione da parte di un’influencer che lui dovrebbe conoscere bene, la quale smentisce tutte queste apparenze.

Le accuse di un’influencer

Non è da prendere sott’occhio quanto ha affermato Alice Fabbrica, che ha raccontato di essere stata molto corteggiata da Andrea in un modo esasperato tant’è che ha dovuto bloccarlo per sfinimento. Spiega così il suo rapporto con il gieffino:” Altro che un comodino. Andrea Zelletta è un uomo che sa quello che vuole. Dopo avermi conosciuta si era invaghito di me e ha cercato di convincermi a vederci e a frequentarci. Sono sempre stata zitta, ma vedendolo in televisione al GF mi ha lasciato di stucco che si sia dipinto come un bravo ragazzo, con quella faccia pulita e gli occhioni dolci. La nostra è una storia lunga, ci siamo conosciuti cinque anni fa via social come succede oggi. Ci siamo scambiati dei messaggi e poi visti per un aperitivo”.

Continua Alice:” C’era una bella intesa tra di noi, sembrava un cucciolo e ci siamo rivisti. La nostra storia si è fermata perché lui ha avuto una reazione durissima come quella con Franceska Pepe. Gli confidai che nel giorno del nostro appuntamento, qualche ora prima avevo incontrato un altro ragazzo. La sua gelosia e le urla non mi sono piaciute, non stavamo insieme e poi lui era ancora fidanzato”. Conclude descrivendo cosa pensa di lui:” Fedelissimo con Natalia? Io so solo che non mi ha mia dimenticata. Così stanca del suo atteggiamento l’estate scorsa l’ho bloccato sui social. Se avrebbe tradito la sua attuale ragazza? Io credo proprio di sì, le donne capiscono dove vuole andare a parare. Nei messaggi chiedeva in continuazione di vedermi. Sono io che ho detto di no, perché non frequento i ragazzi già fidanzati”. Voi cosa ne pensate? Andrea Zelletta ha realmente una finta faccia d’angelo?