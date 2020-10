Aurora Tropea zittisce Gianni Sperti a Uomini e Donne: “Così tieni la bocca occupata…”

A Uomini e Donne non c’è pace per Aurora Tropea. La dama romana, da quando l’amica Veronica Ursida non fa più parte del parterre femminile, sembra avere tutti contro a Uomini e Donne. In particolare Gianni Sperti e Tina Cipollari, i quali non perdono occasione per attaccare Aurora e definirla falsa e fintamente perbenista. Tuttavia, Aurora Tropea zittisce Gianni Sperti nell’ultima puntata di Uomini e Donne. E in un modo che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Infatti, Aurora viene chiamata al centro dello studio da Maria De Filippi per raccontare come procede la sua conoscenza col cavaliere che stava frequentando, Stefano, e col nuovo cavaliere arrivato nella precedente puntata, Cataldo. Ancora prima di sedersi al centro studio, tuttavia, Aurora Tropea zittisce Gianni Sperti regalandogli un lecca-lecca. “Così tieni la bocca occupata,” lo apostrofa la dama, con sarcasmo.

Aurora Tropea chiude la bocca a Gianni Sperti

Ma Gianni Sperti non gradisce affatto la sterile ironia di Aurora Tropea e, da lì, la discussione si accende. Aurora, infatti, ha raccontato di aver deciso di chiudere la conoscenza col nuovo cavaliere, Cataldo, perchè troppo pressante. Gianni e Tina, allora, hanno accusato Aurora di aver tenuto inutilmente Cataldo, illudendolo, perché a lei non piaceva fin dal principio.

Aurora Tropea ha spiegato di aver preso qualche giorno di tempo in più per decidere perchè nella precedente puntata era troppo confusa, visti gli attacchi ricevuti. Ma Gianni Sperti non ha perso occasione per ribadire che, secondo lui, Aurora Tropea è falsa e finge soltanto di dare una possibilità a tutti i cavalieri, ma in realtà si comporta come tutti gli altri.

Dama troppo criticata a Uomini e Donne?

Anche quando Aurora e Stefano hanno parlato della loro conoscenza, Gianni e Tina non hanno risparmiato critiche e commenti negativi. Aurora, infatti, ha spiegato di trovarsi particolarmente bene con Stefano perché non è troppo presente, si sentono sporadicamente, perchè entrambi presi dai rispettivi mestieri, senza mettersi pressione. Gianni Sperti non ha capito il punto di vista di Aurora e ha reputato assurdo che la dama fosse contenta di sentire “poco” il cavaliere che sta conoscendo.

Inoltre, quando Cataldo, dopo essere stato eliminato ed essere stato perfino, probabilmente, accusato di essere troppo invadente da Aurora, ha chiesto di poter rimanere a Uomini e Donne, la dama è esplosa. Aurora ha accusato Cataldo di averla solo usata per rimanere nel parterre maschile. Ma a difenderlo ci ha pensato Gianni Sperti, dicendo che non è giusto che lui debba rinunciare all’amore solo perchè la dama lo ha rifiutato. Prima o poi ci sarà un chiarimento a Uomini e Donne?