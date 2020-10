Beatrice Buonocore illusa da Davide | Maria De Filippi la sprona

Tra tutte le corteggiatrici che il tronista Davide ha tenuto spicca molto Beatrice Buonocore, una ragazza molto giovane che ha fatto innamorare tutti per la sua semplicità ed emotività. Apprezzata anche da chi si trova nello studio, si è mostrata subito nella completezza della sua persona facendo vedere anche il suo lato più fragile.

Dalla sua parte troviamo addirittura Maria De Filippi che sembra averla presa sotto la sua ala. Nella puntata di oggi vedendo il suo pensiero verso il tronista troppo provata e quasi illusa da lui, la conduttrice la sprona a credere di più in sé stessa poiché ha tutte le carte in regola.

Beatrice Buonocore illusa da Davide

La corteggiatrice scesa per l’appuntamento al buio ha mostrato un forte interesse verso Davide che ha deciso di portarla fuori in diverse esterne, dove è nata una forte complicità dovuta anche dai loro caratteri molto diversi. Infatti, se lui è un uomo grande, deciso che sa quello che vuole, Beatrice è molto più emotiva e proprio non riesce a nascondere le sue emozioni. Questo accade soprattutto verso le immagini del tronista insieme ad altre ragazze. Una cosa importante è accaduta tra di loro, infatti, in un’uscita i due erano molto vicini anche mentalmente così da far scattare il bacio.

Qualcosa di importante che ha fatto salire le aspettative di Beatrice illudendola, reputando questo gesto fondamentale nella loro conoscenza così da farla crollare di fronte al fatto di non portarla in esterna. Qualcosa di simile è già accaduto quando lui non l’ha portata in esterna il giorno del suo compleanno, facendole pensare di avere qualcosa che non va. Viene mostrato così un video della corteggiatrice in cui le viene da piangere. Confessa di aver un carattere in cui non riesce ad imporsi e di sentire di non avere niente di speciale di fronte alle altre ragazze.

Maria De Filippi la sprona

Questa reazione era ciò che Davide voleva vedere da lei per capire quanto lei fosse interessata a lui. Ma da parte sua non sembra essere la decisione giusta in quanto Beatrice potrebbe svegliarsi e cercare di mettere le mani avanti per non dare tutto subito. Maria ha ascoltato le sue parole e ha deciso di darle un consiglio amorevole, quasi da madre, dimostrando ancora la sua preferenza verso di lei che non è mai stata nascosta. Infatti, riguardo il suo modo di essere molto insicura le dice di svegliarsi un po’, di non sentirmi meno a nessuna perché non è assolutamente vero.

La tronista di Davide le da ragione, consapevole di non dover “dormire” confermato dalle parole della conduttrice:” non ti fare intortare”. Quasi come se dovesse stare attenta alle azioni del tronista che ogni volta sembra volerla e poi non ci esce. Insomma, dovrebbe imporsi di più e farsi valere anche se è molto emotiva e fragile, cercando di mettere un pochino da parte i sentimenti per potersi anche un po’ proteggere da ciò che le possa far male.