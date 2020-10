Il comune raffreddore può colpire il cane così come altri animali domestici e l’uomo. Anche per i nostri amici i virus che causano il raffreddore mutano rapidamente e non esistono vaccini efficaci. Il raffreddore di per sé non è pericoloso per il cane, ma comporta fastidi e preoccupazioni così come accade per noi. Può generare notti insonni, intolleranza alla luce e cefalea anche negli animali. Anche i cani starnutiscono e possono avere difficoltà con i muchi in gola, e tenderanno allora a tossire e ad espettorare. Arrivano poi la scolo nasale e la lacrimazione oculare.

Cane col raffreddore: ecco cosa fare e quando andare dal veterinario

Il raffreddore nel cane può dare molto fastidio al nostro amico perché la congestione delle narici gli ferma uno dei suoi sensi più sviluppati: l’olfatto. Per questo motivo il cane raffreddato potrebbe avere un’aria assente, spaesata, e addirittura rifiutare il cibo qualora non abbia un odore particolarmente forte: succede più spesso con le crocchette. Questo perché la mancanza dello stimolo dell’odore è qualcosa per lui di molto forte, che gli rimanda la “sensazione” di essere malato molto più di quanto poi facciano i sintomi della malattia come lo scolo nasale o la lacrimazione agli occhi. Come accade in genere per gli esseri umani, anche nei cani il raffreddore si risolve senza interventi nel giro di tre o quattro giorni.

La persistenza dei sintomi oltre una settimana, invece, deve mettere il padrone sull’attenti: a quel punto è il caso di portare il cane dal veterinario per assicurarsi che il raffreddore non stia degenerando in una malattia più importante del sistema respiratorio basso, come la tracheite o la bronchite. Se il cane è cucciolo o anziano, è il caso di aspettare anche qualche giorno in meno, perché il loro equilibrio interno dato dal sistema immunitario è più delicato degli esemplari adulti. Durante i primi giorni del raffreddore, con tutti gli esemplari, esistono dei rimedi che si possono mettere in atto per alleviare il fastidio del nostro amico ed aiutare la guarigione.

Il primo è assicurarsi che la cuccia del cane sia in una zona mite e temperata della casa, intorno ai 20 gradi centigradi; serve poi evitare che il cane sia esposto a correnti d’aria, quindi se tenete le finestre aperte assicuratevi che il cane non si trovi dopo c’è passaggio di corrente. Evitate le ore più fredde del mattino e della sera per fare la consueta passeggiata, così come la pioggia o quando c’è maggiore umidità. I cappottini per coprire i cani possono essere un valido aiuto. Il cane poi deve bere e rimanere ben idratato: cambiategli più spesso l’acqua nella ciotola. Se sono già passati alcuni giorni e il veterinario vi prescrive dei medicinali, assicuratevi che il cane le prenda, magari mischiandole al suo cibo preferito.

È possibile poi fare un piccolo aerosol domestico per il cane, lasciano una pentola di acqua bollente fumante in un ambiente circoscritto e chiuso, dove stare con lui a respirare un po’ di vapori: questo lo aiuterà a sciogliere i muchi. Ricordate sempre che il parere del veterinario è fondamentale per la cura del benessere dell’animale e delle sue eventuali malattie.

L’articolo è prodotto e pubblicato a scopo puramente informativo. Non si sostituisce a consulti e a visite con il veterinario di fiducia, che restano la base fondamentale della gestione sanitaria del cane e di ogni animale domestico. In qualsiasi caso invitiamo a tenere il proprio veterinario come punto di riferimento per qualsiasi tipo di malessere o fastidio.