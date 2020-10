Carlotta Savorelli protegge se stessa | Alla conquista di Michele a Uomini e Donne

A Uomini e Donne è un periodo estremamente delicato per Carlotta Savorelli. Dopo aver archiviato la conoscenza con Nicola Mazzitelli, la dama ha preso una vera e propria cotta per il nuovo cavaliere campano, Michele Dentice. Tuttavia, Michele ha rivelato di avere una preferenza per Roberta Di Padua e ciò ha messo in discussione tutte le certezze di Carlotta Savorelli, la quale protegge se stessa. La dama sembra aver cambiato tattica per conquistare Michele Dentice.

Nelle precedenti puntate, Carlotta aveva accusato Michele di aver dato meno peso al loro bacio e alla loro frequentazione, rispetto a ciò che aveva fatto lei. Del resto, Michele Dentice aveva ammesso di avere una preferenza per Roberta Di Padua, ma di tenere comunque molto a Carlotta Savorelli. Dopo lo sconcerto iniziale e le lacrime in studio, Carlotta Savorelli cambia strategia e protegge se stessa.

Carlotta Savorelli protegge se stessa a Uomini e Donne

A testimoniarlo, la dama ha anche pubblicato un post su Instagram in cui dice che “siamo solo per pochi” intendendo, probabilmente, che non concederà più a nessuno le sue attenzioni con tanta facilità. Infatti, Carlotta Savorelli è uscita nuovamente con Michele Dentice, ansioso di chiarire con lei, ma ha deciso di passare del tempo solo all’insegna della spensieratezza.

Carlotta e Michele si sono divertiti e sembra che il cavaliere abbia trovato nuovo entusiasmo nei confronti della dama dall’atteggiamento completamente nuovo. Forse Carlotta Savorelli sta sperimentando una nuova strategia per conquistare Michele Dentice? E’ presto per dirlo, visto che il cavaliere sembra ancora molto indeciso tra Carlotta e Roberta. Tuttavia, Roberta Di Padua si è mostrata molto gelosa di Michele Dentice, ultimamente.

Nuova strategia per conquistare Michele al trono over

La dama di Cassino non ha gradito di essere stata messa da parte perché Michele doveva chiarire con Carlotta e si è lasciata andare a una furibonda scenata di gelosia nel confronti del cavaliere. Questi screzi tra Michele e Roberta potrebbero costituire un vantaggio per Carlotta Savorelli, decisa a conquistare il cavaliere?

Per il momento sembra presto per fare ipotesi, tuttavia le due dame si stanno mettendo profondamente in discussione in questa conoscenza, ciascuna mostrando lati inediti del loro carattere. Carlotta Savorelli, solitamente forte e volitiva, ha ammesso di aver riposto molte aspettative nella conoscenza con Michele Dentice. La dama riuscirà a raggiungere il suo obiettivo a Uomini e Donne?