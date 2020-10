Classifica e oroscopo mercoledì 21 ottobre 2020: morale a terra per il Cancro, Scorpione intraprendente

Ecco l’oroscopo di mercoledì 21 ottobre 2020 e la classifica dei segni zodiacali. I primi giorni della settimana sono passati velocemente ed eccoci arrivati a mercoledì. come cambieranno gli equilibri dei segni zodiacali? La Luna raggiungerà il segno del Capricorno: un transito che metterà di cattivo umore l’Ariete, mentre ricaricherà di energia le riserve di Toro, Vergine e Capricorno. Il Cancro avrà il morale sotto i piedi. Vuoi saperne di più? Leggi l’oroscopo di mercoledì e la classifica dei segni zodiacali.

Ariete

Due stelle. Secondo l’oroscopo di mercoledì la Luna sarà opposta: come effetto potrebbe emergere del nerovosismo, qualche piccolo disturbo fisico oppure in cappaerai in uno spiacevole contrattempo. Dovrai avere molta prudenza!

Toro

Cinque stelle. La Luna a favore ti regalerà una bella dose di vitalità. I progetti che comincerai in questo momento nasceranno sotto i migliori auspici, per cui varrà la pena approfittarne. Rimboccati le maniche e buttati!

Gemelli

Tre stelle. Avrai un po’ più di energia e di serenità rispetto ai primi giorni della settimana, ma non avrai stelle del tutto favorevoli. Se ci saranno discussioni importanti o chiarimenti da affrontare, dovresti aspettare il weekend.

Cancro

Due stelle. Si prospetta una giornata molto faticosa. Il morale potrebbe finire a terra. Se non ti sforzerai di contrastare il tuo malessere, rischierai di cedere alla voglia di chiduerti a riccio e di allontanarti dagli altri.

Leone

Quattro stelle. Secondo l’oroscopo di mercoledì avrai molta energia e voglia di fare. Le stelle saranno dalla tua parte, ma ti inviteranno alla prudenza. Non è il momento ideale per fare progetti faraonici!

Vergine

Quattro stelle. Finalmente ritroverai più energia e motivazione e potrai lasciarti alle spalle lo stress vissuto nei giorni passati. Se hai un piccolo problema che ti assilla da tempo, nelle prossime ore potrai trovare la soluzione.

Bilancia

Due stelle. Sarà un mercoledì molto faticoso. Dovrai fare particolare attenzione ai rapporti con gli altri e alla tua forma fisica: la tensione accumulata potrebbbe provocare qualche momentaneo fastidio . Evita le discussioni!

Scorpione

Cinque stelle. Sarai traboccante di vitalità, avrai spirito di inziativa e prontezza nel reagire alle situazioni. Sarà un buon momento per portare avanti i tuoi progetti, ma non per lasciare il certo per l’incerto!

Sagittario

Tre stelle. Secondo l’oroscopo di mercoledì non ti mancherà la grinta e la voglia di metterti in gioco. Nel corso di questa giornata potrebbe assalirti un po’ di ansia legata ai soldi. In questo momento non dovresti darti alle spese pazze!

Capricorno

Cinque stelle. La Luna farà il suo ingresso nel segno. Un passaggio che porterà energia, ottimismo e volontà di raggiungere i nuovi traguardi prefissati. Hai un cielo che stuzzica la tua voglia di rivoluzionare ogni cosa.

Acquario

Due stelle. In questa giornata potresti avvertire un profondo disagio intorno a te. Se così fosse, potrebbe dipendere dal fatto che il partner o chi ti vuole bene non è contento dei cambiamenti che stai apportando nella tua vita.

Pesci

Tre stelle. Potrai recuperare un po’ di energia consumata nei giorni scorsi, ma non sparirà del tutto quel malessere che ti trascini da tempo. In amore potresti avere qualche piccolo rimpianto, un ripensamento importante.