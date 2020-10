Dinamo Kiev Juventus – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e in streaming

By

Oggi 20 ottobre si disputerà la prima gara della Champions League 2020/2021 tra Dinamo Kiev e Juventus allo stadio NSC Olimpiyskiy di Kiev con calcio d’inizio alle ore 18:55.

Parte l’edizione 2020/2021 della Champions League con la fase a gironi e nel girone G aprono le danze Dinamo Kiev e Juventus.

La Dinamo Kiev di Mircea Lucescu arriva a questa gara avendo superato due turni preliminari contro l’AZ Alkmaar e Gent.

La Juventus affronta questa nuova edizione cercando di dimenticare la delusione dell’eliminazione nella scorsa edizione agli ottavi di finale contro il Lione.

Dinamo Kiev Juventus – Probabili formazioni

DINAMO KIEV (4-3-3): Bushchan; Kedziora, Zabarnyi, Mykolenko, Karavaev; Buyalskyi, Sydorchuk, Shaparenko; Rodrigues, Supryaga, De Pena.

JUVENTUS (3-4-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Ramsey; Kulusevski, Morata.

Dinamo Kiev Juventus – Pronostico

La Juventus parte favorita in questa gara nonostante l’assenza di Ronaldo anche se la Dinamo Kiev in casa è un vero osso duro.

Pertanto il nostro pronostico è x2 + over 1,5

Dinamo Kiev Juventus – Dove vederla in tv e in streaming

La gara Dinamo Kiev-Juventus, per la 1ª gara di Champions League e calcio di inizio ore 18:55, sarà trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport.

Inoltre la partita sarà visibile anche in diretta streaming per gli abbonati Sky tramite Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi direttamente all’app o al sito ufficiale della piattaforma.

Un’ulteriore opzione è costituita da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand della tv satellitare.