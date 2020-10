Elisabetta Gregoraci nella diretta di ieri sera condotta da Alfonso Signorini ha ricevuto l’ennesimo colpo basso da Antonella Elia che, l’ha accusata in modo diretto di essere una persona mantenuta. Parole dure nei confronti della showgirl che non si aspettava affatto di trattamento del genere dall’opinionista.

Il percorso all’’interno della casa del Grande Fratello Vip sembra non procedere nel modo migliore ma soprattutto nel modo in cui lei realmente sperava. I telespettatori da casa e il resto degli utenti social nelle ultime ore si sono scagliati contro di lei anche a seguito del trattamento riservato a Pierpaolo Petrelli. Cosa sta succedendo alla sua avventura nella casa?

Elisabetta Gregoraci vive di rendita

La puntata del GF Vip per Elisabetta Gregoraci si è rivelata molto difficile, mettendola così alle strette per alcuni suoi atteggiamenti e parole dette nel corso delle ultime settimane. Alfonso Signorini infatti, ha voluto parlare con lei per capire meglio quello che sui social nelle ultime settimane sta impazzendo nei suoi confronti. Secondo tantissimi utenti Instagram e Twitter, la showgirl avrebbe un vero e gesto di riconoscimento indirizzato alla sua frequentazione fuori dalla casa del Grande Fratello Vip.

Nonostante Elisabetta sia stata messa con le spalle al muro, non ha voluto spiegare la verità dei piccoli gesti dedicati a una persona in particolare, giustificando il tutto nei confronti di un gruppo di amiche e amiche. Parole che non hanno convinto l’intero studio ma soprattutto i telespettatori a casa che, sono sempre più consapevoli che sotto alle sue affermazioni ci sia molto di più. A dire la sua in merito è stata proprio Antonella Elia che ha accusato Elisabetta Gregoraci: “Lei vive di rendita…”.

La concorrente messa alle strette

Non è la prima volta che Antonella Elia si scaglia contro di lei accusandola di non essere una persona sincera ma soprattutto interessata a Pierpaolo. L’opinionista proprio come i tantissimi telespettatori e utenti da casa, sono convinti che Elisabetta abbia e stia giocando con i sentimenti di Petrelli. Non avendo nessuna intenzione di creare un rapporto più intimo che vada al di là della semplice amicizia.

Elisabetta Gregoraci vive di rendita a detta di Antonella Elia che si è mostrata molto delusa dal suo comportamento. La stessa concorrente però, allo stesso momento si è sentita offesa e giudicata in modo sbagliato dall’opinionista che, ha deciso di rimanere della sua idea.