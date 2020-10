Film Stasera in Tv – I bambini di Cold Rock – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film I bambini di Cold Rock. Coproduzione statunitense e canadese del 2012 per la regia di Pascal Laugier, con Jessica Biel, Jodelle Ferland, Stephen McHattie, William B. Davis, Samantha Ferris, Katherine Ramdeen nei ruoli principali. Storia di una guerra segreta combattuta dalla Gran Bretagna all’Oman, da Parigi all’Australia. Primo film girato in inglese dal francese Pascal Laugier, I bambini di Cold Rock è uno di quei classici titoli che si negano a chiunque voglia stiparli in una categoria precisa.

I bambini di Cold Rock – Trama

Per molti anni, la cittadina di Cold Rock è stata il teatro di alcune misteriose scomparse di bambini, spariti nel nulla senza che nessuno abbia visto nulla o trovato mai alcuna traccia. I residenti credono che sia colpa dell’ “uomo alto”, un oscuro personaggio che, nell’ombra, porta via i più piccoli per non liberarli mai più. Julia (Jessica Biel), un’infermiera dalla forte tempra, non ha mai creduto alle superstizioni finché una notte va in camera del figlio e non trova più il bambino…

I bambini di Cold Rock – Trailer Video

I bambini di Cold Rock – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: The Tall Man

Genere: Orrore

Durata: 1h 45m

Anno: 2012

Paese: USA, Canada

Regia: Pascal Laugier

Cast: Jessica Biel, Jodelle Ferland, Stephen McHattie, William B. Davis, Samantha Ferris, Katherine Ramdeen, Kyle Harrison Breitkopf, Jakob Davies, Teach Grant, Alicia Gray

I bambini di Cold Rock – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso stasera su Rai 4 (canale 21 del digitale terrestre), alle ore 21.20 di oggi martedì 20 ottobre 2020. La programmazione di Rai 4 lo prevede al termine delle repliche di Criminal Minds.