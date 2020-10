Film Stasera in Tv – Jupiter Il destino del mondo – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Jupiter Il destino del mondo. Produzione statunitense del 2015 per la regia di Andy Wachowski e Lana Wachowski con Channing Tatum, Mila Kunis, Sean Bean, Eddie Redmayne, Douglas Booth, Tuppence Middleton nei ruoli principali. Channing Tatum e Mila Kunis sono i protagonisti di Jupiter- Il destino dell’universo, un’originale avventura di fantascienza ideata e diretta dai filmmaker Lana e Andy Wachowski. È il primo film delle sorelle Wachowski realizzato in 3D.

Jupiter Il destino del mondo – Trama

Jupiter Jones è una giovane donna, destinata fin dalla nascita a cambiare le sorti dell’universo. Una volta cresciuta però sarà costretta ad abbandonare i suoi sogni e ad affrontare la dura realtà di un lavoro come domestica e una serie infinita di fallimenti sentimentali. Solo quando Caine, un ex militare geneticamente potenziato, giunge sulla Terra per rintracciarla, Jupiter scopre di essere stata prescelta per ricevere una straordinaria eredità genetica che potrebbe rovesciare per sempre l’equilibrio del cosmo. Il futuro magnifico a cui Jupiter è destinata sembra finalmente cominciare a compiersi.

Jupiter Il destino dell’universo – Trailer Video

Jupiter Il destino dell’universo – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: Jupiter Ascending

Genere: Fantascienza

Durata: 2h 5m

Anno: 2015

Paese: USA

Regia: Andy Wachowski, Lana Wachowski

Cast: Channing Tatum, Mila Kunis, Sean Bean, Eddie Redmayne, Douglas Booth, Tuppence Middleton, Nikki Amuka-Bird, Christina Cole, Doona Bae, Gugu Mbatha-Raw, Edward Hogg, Tim Pigott-Smith, James D’Arcy, Terry Gilliam, Hazel D’Jan

Jupiter Il destino dell’universo – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso stasera su Mediaset 20 (canale 20 del digitale terrestre), alle ore 21.04 di oggi martedì 20 ottobre 2020. La programmazione di Mediaset 20 lo prevede al termine delle repliche di The Big Bang Theory.