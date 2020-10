Fiorentina, Commisso conferma Iachini: “Non è in discussione, ma la squadra non mi è piaciuta”

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha confermato la fiducia a Giuseppe Iachini. Al termine del vertice con Pradé e con lo stesso tecnico il patron della Viola ha incontrato i giornalisti riferendo che il tecnico non è in discussione, anche se ha precisato che si aspetta un miglioramento nelle prossime gare e di non rivedere la squadra che ha sprecato il doppio vantaggio contro lo Spezia domenica scorsa.

Niente Sarri, per adesso. Commisso ha anche smentito qualsiasi contatto con l’ex tecnico di Juventus e Napoli, per il quale si era detto nei giorni scorsi che la trattativa con la Juventus per la rescissione stesse proseguendo proprio perché all’orizzonte c’era la prospettiva di allenare la Fiorentina. Una squadra alla quale il tecnico, nato a Napoli ma cresciuto a Figline Valdarno, in passato non ha nascosto la propria simpatia. La fiducia non è a tempo, quindi, ma sarà probabilmente legata ai risultati e a quanto la squadra si dimostrerà determinata a mostrare in campo per conquistare la vittoria. Di seguito le parole di Commisso proposte qui ai nostri lettori.

“Si va avanti con Iachini, non è mai stato in discussione. Leggo tante fake news, ma come ho detto l’altro giorno dovete (voi giornalisti, ndr) preoccuparvi di dire e di fare le cose giuste. Questo è importante. Ho ribadito la nostra fiducia a Iachini, dobbiamo andare meglio perché la squadra non mi è piaciuta ma ribadisco che non c’è stato alcun incontro con Sarri. Con Iachini abbiamo parlato della partita, che non mi è piaciuta. Adesso lui parlerà con la squadra, credo che la squadra sia forte e non si può pareggiare una gara come quella contro lo Spezia. Questa settimana parlerò con i giocatori, dobbiamo restare uniti. Lavoriamo per lo stesso obiettivo, Firenze vuole vedere la squadra, non faccio ultimatum al tecnico”.