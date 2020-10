Francesco Oppini si sta dimostrando una grandissima persona all’interno del Grande Fratello Vip, pronto finalmente a togliersi di dosso la nomina di “figlio di…”. In queste ultime settimane il concorrente della casa si è trovato più volte al centro di discussioni ma anche di scherzi che, hanno poi trovato più volte chiarimenti ma soprattutto scuse.

A parlare di Francesco al settimanale Nuovo è stato proprio suo padre Franco Oppini che ha spiegato quanto questa esperienza possa essere importante per scrollarsi addosso la nomina di “figlio di…”. Quali sono state le parole del grande attore?

Francesco Oppini difeso dal papà

Al settimanale Nuovo il padre del cronista sportivo ha spiegato quanto l’esperienza al Grande Fratello Vip gli possa servire per dimostrare fino in fondo quanto lui sia un uomo completo. Francesco infatti, si è fino ad ora dimostrato molto forte ma soprattutto un uomo completo lontano dai suoi genitori e proprio questo, Franco ha affermato: “Francesco non l’ha raccomandato nessuno. Probabilmente lo hanno contattato dopo averlo visto su 7Gold dove, commentando le partite della Juventus, si fa notare per la sua esuberanza”.

Il padre di Francesco ha così spiegato: “Credo che mio figlio voglia dimostrare di non essere un “figlio di” ma di avere la propria personalità. […] Mi mancherà molto e spero che ogni tanto possa parlargli per dargli un saluto. Abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto, basato sul profondo rispetto e un grande affetto”.

Franco Oppini tifa per suo figlio

L’attore durante l’intervista ha anche spiegato quanto impegno abbia messo nel cercare di crescere Francesco nel modo migliore: “Non l’ho cresciuto con autorità, ma con autorevolezza. Cercando di dargli l’esempio. Rispetto le sue scelte, come quella di partecipare al GF Vip. Senza nulla togliere alle edizioni precedenti, quelle condotte da Alfonso Signorini sono meno urlate. È un’avventura che può fare crescere: per me si sa sta a contatto con tante persone, isolati dal resto del mondo. C’è tanto tempo per riflettere”.

Franco Oppini ha così terminato spiegando cosa potrebbe far crollare suo figlio dentro la casa: “Credo che sentirà in modo particolare la mancanza dei suoi affetti. Della fidanzata Cristina, degli amici e dei genitori. Il consiglio che ho dato a mio figlio, però, è di divertirsi e di non pensare a quello che c’è fuori”.