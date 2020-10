Giulia D’Urso ritocchi troppo evidenti | La verità dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne

E’ un momento complicato per Giulia D’Urso, dopo la fine della sua storia d’amore con Giulio Raselli. Come se non bastassero le pene d’amore, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha tentato di fare ancora una volta chiarezza su una questione che sembra perseguitarla da tempo. Infatti, Giulia D’Urso svela ai follower la verità sui suoi presunti ritocchi troppo evidenti.

Giulia D’Urso ha davvero fatto ricorso alla chirurgia estetica? Labbra carnose e seno prosperoso sembrano aver fatto sospettare i suoi fan per lungo tempo. Ma, ancora una volta, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha provato a dire la verità ai sui follower. Uno di loro infatti, ha chiesto a Giulia D’Urso se avesse mai rifatto il seno e lei ha risposto in modo deciso.

Giulia D’Urso parla dei presunti ritocchi troppo evidenti

“No raga, non ho niente di rifatto e giuro che ve lo direi se fosse il contrario, perché non c’è niente di male. A volte leggo di gente che sotto ad una mia foto scrive: ‘Bella ma ti sei rifatta troppo’ e mi rendo conto che è inutile continuare a dirlo, perché alcune persone continueranno sempre a pensare che sono ‘tutta di plastica’”.

Insomma, quelli che per i fan di Giulia D’Urso sarebbero ritocchi troppo evidenti, in realtà sono solo doni di natura. Labbra carnose e seno prosperoso sono assolutamente naturali e Giulia D’Urso ha rivelato di non aver mai fatto ricorso alla chirurgia estetica. Del resto, se anche così fosse stato, non avrebbe avuto nessun problema a rivelarlo, perché non ci sarebbe nulla di male.

Ex di Uomini e Donne tutta di plastica?

Giulia D’Urso non è contraria alla chirurgia estetica e ai ritocchini, purché ben fatti, ma lei non ne ha mai fatto neppure uno. Tuttavia, Giulia D’Urso sembra trovarsi in difficoltà. E ciò perché le accade di frequente che i fan credano che lei sia “tutta di plastica”. Motivo per cui non smentisce più ogni volta che le capita di leggere commenti simili sul suo account Instagram.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non sta passando un momento facile della sua vita, da quando la sua storia d’amore con Giulio Raselli è giunta al capolinea. Tuttavia, Giulia D’Urso sta cercando di farsi forza e di mantenere un rapporto di trasparenza coi suoi fan, come ha sempre fatto. Che futuro si prospetta per Giulia D’Urso, lontano da Uomini e Donne?