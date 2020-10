By

Circa un’ora fa Giulio Golia ha caricato sul suo profilo Instagram un post spiegando di essere ancora positivo al Covid-19. Gli ultimi tamponi effettuati hanno così rilasciato esito positivo, costringendo l’inviato de Le Iene a rimanere ancora in quarantena.

Il conduttore nonché inviato de Le Iene ha così deciso di condividere le sue condizioni di salute ma soprattutto gli ultimi aggiornamenti con i suoi fan e con tutte le persone che lo seguono. Nelle ultime settimane è stato proprio Giulio Golia tramite le sue storie a dichiarare di essere positivo al Coronavirus. Quali sono gli ultimi aggiornamenti e le ultime affermazioni?

Giulio Golia ancora positivo al Covid-19

L’inviato de Le Iene il giorno 3 Ottobre ha spiegato all’interno del suo profilo Instagram di essere positivo al Covid-19. Giulio Golia aveva infatti spiegato: “Buongiorno a tutti! Purtroppo ho scoperto di essere positivo al coronavirus. Sto bene ma ovviamente in isolamento, e quindi non ci sarò per la prima puntata de Le Iene, che guarderò con affetto dal divano di casa! Vi terrò aggiornati!”.

Durante la giornata di oggi però, gli ultimi tamponi effettuati da Giulio Golia hanno dato esito positivo, confermando ancora di essere positivo al Covid-19. Le sue affermazioni hanno così dispiaciuto i tantissimi fan che, ormai da diverse settimane aspettavano la sua guarigione completa. Quali sono state le sue parole?

Conduttore de Le Iene aggiorna i suoi fan

Circa un’ora fa Giulio Golia ha caricato l’ennesimo post Instagram spiegando di aver ricevuto gli esiti dei tamponi e di risultare ancora una volta positivo. Sotto la sua foto ha così affermato: “Ciao a tutti, niente abbiamo ricevuto gli esiti dei tamponi e ahimè siamo ancora positivi. Pensiamo #positivo anzi no #negativo #buontutto e un abbraccio a tutte le persone che in questo momento stanno combattendo con questo virus bastardo in #ospedale #forza #nonsimollamai”.