Giulio Raselli cambia priorità | Nuova vita per l’ex tronista di Uomini e Donne

Da quando ha messo fine alla sua storia d’amore con Giulia D’Urso, la vita di Giulio Raselli è molto cambiata, dopo Uomini e Donne. Non è stata una decisione semplice per l’ex tronista di Uomini e Donne, ma, nonostante ciò, è apparso deciso a riprendere in mano la sua esistenza. La fine della relazione tra Giulio e Giulia è stata una doccia fredda per i fan, convinti che nella coppia tutto andasse a gonfie vele. Per questo, oggi gli occhi di tutti sono puntati su Giulio Raselli, il quale cambia priorità una volta per tutte.

“Non è mai un problema di tempo, è sempre un problema di priorità. Dobbiamo sempre e solo pensare in primo luogo al nostro bene, se staremo bene con noi stessi saremo in grado di raggiungere tanti obiettivi”. Con queste parole postate sul suo profilo Instagram, Giulio Raselli cambia priorità e riparte da se stesso e dalla sua felicità. Solo cercando la propria serenità, l’ex tronista di Uomini e Donne potrà raggiungere tutti i suoi obiettivi.

Giulio Raselli ha nuove priorità di vita

In effetti, la separazione da Giulia è stata sofferta, ma le incompatibilità di vita e di carattere hanno portato Giulio a prendere una decisione drastica. Perciò, Giulio Raselli è rimasto a vivere a Valenza, nella stessa casa divisa per mesi con Giulia. Mentre Giulia D’Urso è tornata a Milano, città in cui abitava prima di conoscere Giulio.

In questi giorni, Giulio Raselli è tornato a dedicarsi totalmente a se stesso, tra lavoro, palestra e amici. Giulio Raselli sembra avere molti nuovi progetti, dopo la fine della sua storia d’amore nata a Uomini e Donne. L’ex tronista sta cambiando vita per il suo stesso bene, nonostante non abbia mai nascosto di essere ancora molto legato a Giulia D’Urso.

Equilibrio ritrovato fuori Uomini e Donne

L’amore che li ha uniti per mesi rimarrà sempre un bellissimo ricordo per Giulio Raselli, il quale, tuttavia, sta mostrando ai suoi follower quanto è cambiata la sua vita nelle ultime settimane. Che cosa riserverà il futuro a Giulio Raselli ora che la sua storia con Giulia D’Urso è finita, fuori da Uomini e Donne?

Tutti i cambiamenti che sta sperimentando riusciranno a fare veramente bene a Giulio Raselli e al suo nuovo equilibrio interiore? Per scoprirlo, non resta che continuare a seguirlo su Instagram.