Jessica Antonini dalla parte della prevenzione: “Spesso ci salva la vita!”

Jessica Antonini torna nelle sue storie Instagram per parlare ma soprattutto invogliare tutte le donne che la seguono a prendersi cura di sé partendo proprio dalla prevenzione. La ex tronista di Uomini e Donne nonostante si sia sempre mostrata una donna dura e con gli attributi ha deciso di parlare di un argomento importante all’interno del suo profilo social, cercando nel suo piccolo di incoraggiare le sue fan nel fare ripetuti controlli così da prevenire il tumore al seno.

La ex tronista di Uomini e Donne chiamata da Maria De Filippi per intraprendere un percorso all’interno del programma ha trovato l’amore ma senza dimenticarsi in primis di sé stessa. Proprio per questo, Jessica Antonini ha deciso di schierarsi dalla parte della prevenzione lanciando un fortissimo messaggio all’interno del suo profilo Instagram. Di cosa stiamo parlando?

Jessica Antonini dalla parte della prevenzione

La lotta contro il tumore al seno continua a vedere protagoniste tantissime donne che, cercano in tutti i modi di non abbattersi combattendo così una battaglia importante. Proprio per questo, il mese di Ottobre è dedicato alla prevenzione del tumore al seno. Grazie alla Campagna Nastro Rosa promossa dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT), per tutto il mese in corso in Italia sarà possibile sottoporsi, su appuntamento, a visite gratuite presso le associazioni provinciali LILT.

Un mese importantissimo che ha spinto l’ex tronista di Uomini e Donne a lanciare un messaggio non indifferenze a tutte le donne e le ragazze che la seguono sui social. Jessica Antonini infatti, si schiera dalla parte della prevenzione e nel suo profilo Instagram cerca nel suo piccolo di spingere le sue fan ha sottoporsi alle visite gratuite provinciali. Delle parole e un messaggio che gli utenti social non si aspettavano dall’ex tronista di Uomini e Donne che, ha così stupito tutti in modo positivo ed esemplare. Quali sono state le sue affermazioni?

L’ex tronista messaggio senza precedenti

Jessica Antonini si mostra una donna coraggiosa ma soprattutto dedita alle altre persone e in questo particolare caso alle tantissime fan che ogni giorno la seguono. In particolar modo durante la giornata di oggi, la ex tronista ha condiviso sulle sue storie Instagram una foto per propagandare la prevenzione contro il tumore al seno affermando: “La prevenzione spesso ci salva la vita!”.

Affermazione che nel suo piccolo ha cercato di condividere con i suoi fan cercando di farle capire quanto questo mese di Ottobre sia importante per poter usufruire delle visite gratuite presso le associazioni provinciali LILT.