Lazio Borussia Dortmund – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e in streaming

Lazio Borussia Dortmund è il match d’esordio in Champions League 2020/2021 della squadra biancoceleste. È anche il primo match del girone che include Club Brugge e Zenit oltre alle squadre in campo, che si ritrovano stasera alle ore 21 allo Stadio Olimpico di Roma, impianto che ospita le gare della formazione di casa.

Entrambe le squadre approdano direttamente alla fase a gironi della Champions provenendo da campionati che garantiscono l’accesso diretto a questa fase. La Lazio è reduce da una brutta sconfitta in campionato per 3-0 contro la Sampdoria, e in generale da un inizio di stagione al di sotto delle aspettative. Il Borussia Dortmund ha vinto le ultime due gare di campionato contro Friburgo e Hoffenheim, e può contare su un trio di giovani talenti davanti da fare invidia ai top club, formato da Haaland, Sancho e Reyna.

Lazio Borussia Dortmund – Probabili formazioni

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Marusic, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Immobile, Correa. All. Inzaghi.

BORUSSIA DORTMUND (3-4-1-2): Bürki; Piszczek, Hummels, Delaney; Meunier, Bellingham, Witsel, Guerreiro; Reus; Sancho, Haaland. All. Favre.

Lazio Borussia Dortmund – Pronostico

Patita che potrebbe essere particolarmente combattuta e ricca di goal, ma la sensazione è che la Lazio debba ancora trovare la forma migliore e che le assenze in difesa potrebbero farsi sentire, specialmente contro un attacco prolifico come quello del Borussia Dortmund. Per questo motivo il nostro pronostico è: 2.

Lazio Borussia Dortmund – Dove vederla in tv e in streaming

La gara Lazio Borussia Dortmund, valida per la 1ª giornata del Girone F di Champions League, sarà trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport. Per gli abbonati la partita sarà visibile anche in diretta streaming sulla piattaforma Sky Go, disponibile sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi direttamente all’app o al sito ufficiale della piattaforma. Sky inoltre offre la possibilità di vedere i contenuti sport attraverso Now Tv, piattaforma di riproduzione esclusivamente in streaming live e on demand.