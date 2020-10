Maria De Filippi sul piede di guerra? – Il gossip impazzisce

Maria De Filippi è pronta a ‘fare fuori’ uno dei suoi fedelissimi di Uomini e Donne? I rumors continuano ad impegnare le pagine di cronaca rosa e sono in molti a chiedersi quale sarà il destino della conduttrice. Pochi giorni fa l’abbiamo vista a Domenica In, impegnata a rivelare alcuni dettagli sulla vita privata.

A breve distanza, ecco che arriva il fulmine a ciel sereno per mano di Riccardo Signoretti. Il giornalista infatti ha ventilato la possibilità che un volto noto del programma di Maria De Filippi stia per lasciare gli studi Mediaset. Sarà vero?

Maria De Filippi e Gemma Galgani – Fuori dalla tv?

Gemma Galgani è una delle Dame più assidue di Uomini e Donne, programma di successo capitanato e ideato da Maria De Filippi. Da molti anni ormai gli haters della torinese continuano a chiedere a gran voce che lasci il noto parterre e venga avvolta dall’ombra, ma per ora non sono stati accontentati. Secondo Signoretti però potrebbe essere giunto il momento di dire addio alla Galgani. “La vogliono fuori dalla tv”, ha detto poche ore fa a Mattino 5, ospite di Federica Panicucci. Il direttore di Nuovo TV infatti ha rivelato che qualcuno non la vorrebbe più vedere nello show: “Dicono che da undici anni scalda la sedia a Uomini e Donne”.

Intanto il giornalista ha rivelato anche che Tina Cipollari, opinionista storica dello stesso programma, avrebbe incontrato di nascosto Giorgio Manetti. Ovvero l’ex fidanzato della Galgani: il Gabbiano ha incontrato la matrona per un motivo legato al dating show? Informata dell’incontro avvenuto a Firenze, Gemma non sarebbe riuscita a trattenere la rabbia. “Riuscirà la De Filippi a convincerla a restare oppure è arrivata l’ora di cercare volti nuovi?”, si è chiesto Signoretti. Ai posteri l’ardua sentenza: non è la prima volta che la Dama torinese si rende protagonista di un’uscita in grande stile. Per poi tornare.