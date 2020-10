Infortunio Mertens – Arrivano notizie poco confortanti, ma nemmeno troppo negative, dal Napoli su Dries Mertens. L’attaccante belga infatti ha subito la lussazione della spalla sinistra contro l’Atalanta dopo uno scontro di gioco con Romero. Le sue condizioni non sono parse troppo allarmanti, ma anche perché il belga ha stretto i denti scegliendo di restare in campo, ma potrebbe non essere del match giovedì contro l’AZ Alkmar.

Nel match di sabato, contro l’Atalanta, ha stretto i denti ed è rimasto in campo grazie a una manovra effettuata dal dottore sul momento. Ora la spalla è a posto, riposerà giovedì e salvo sorprese tornerà titolare già domenica, nella sfida col Benevento. In Europa League sarà difficilissimo vederlo in campo: l’attaccante, infatti, verrà fatto riposare da Gattuso così come Ospina e Bakayoko.

Nonostante questo turno di riposo forzato dovrebbe comunque esserci, come detto, contro il Benevento per ricomporre il tridente sulla trequarti con Lozano e Politano. Attenzione però anche al recupero di Insigne. Il capitano del Napoli sta meglio e spinge per rientrare in campo contro il Benevento. Vedremo se Gattuso gli concederà qualche minuto oppure deciderà di non rischiarlo, come con Mertens, visto anche il ciclo impegnativo di gare che attendono gli azzurri.